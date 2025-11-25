Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jordan Bardella é neste momento o favorito dos franceses para suceder a Emmanuel Macron no palácio do Eliseu.
Internacional

Cenário de presidente francês de extrema-direita ganha tração

A ano e meio da primeira volta das presidenciais, Jordan Bardella ganha em todos os cenários da mais recente sondagem e é o preferido em comparação a Marine Le Pen.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
França
Eleições presidenciais
Sondagem
Marine Le Pen
Jordan Bardella
