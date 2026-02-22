Caso Epstein. Casal Clinton responde esta semana ao Congresso

Bill e Hillary Clinton vão depor esta semana no Congresso dos EUA. O antigo presidente e a antiga secretária de Estado e candidata a presidente têm audições marcadas para a próxima semana.Na origem estão as investigações ligadas à revelação dos ficheiros Epstein. A mulher do ex-presidente dos EUA sublinhou, no passado, que "não há conexões" entre ambos e Jeffrey Epstein.Hillary Clinton vai prestar um depoimento na quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Segue-se o marido, Bill Clinton, no dia seguinte. O casal solicitou que as declarações fossem públicas, de forma a não serem politizadas ao jeito do Partido Republicano.Ponto final no braço de ferro?A decisão surge depois de se recusarem a testemunhar sobre o caso. Para o passado mês de janeiro, estava agendada uma audição, que ambos recusaram, através de uma carta enviada horas antes da audição de Bill Clinton (um dia antes da marcação para o depoimento de Hillary), que aconteceria na Câmara dos Representantes.Intensifica-se polémica em torno dos ficheiros Epstein, em que muitas celebridades são mencionadas. Uma das polémicas mais recentes está ligada ao ex-príncipe britânico André. O próprio esteve detido durante várias horas e foi libertado “sob investigação” na quinta-feira à noite.Recorde-se que Bill Clinton foi presidente dos EUA entre 1993 e 2001, enquanto membro do Partido Democrata. Hillary Clinton também tem uma histórica ligação aos democratas. Foi senadora por Nova Iorque entre 2001 e 2009. No final deste período, tornou-se secretária de Estado dos EUA, cargo que exerceu até 2013. Três anos mais tarde, em 2016, foi candidata às presidenciais, mas perdeu para Donald Trump. .Hillary Clinton acusa a administração Trump de "encobrir" os arquivos de Epstein.Caso Epstein. Sarah Ferguson desaparecida após divulgação de novas mensagens.Polícia investiga alegações de que Epstein traficava mulheres através de aeroportos britânicos