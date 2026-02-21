Caso Epstein. Fotografia de André após detenção domina capas no Reino Unido

A fotografia de Andrew Mountbatten-Windsor à saída da esquadra de Aylsham, em Norfolk, após mais de 10 horas sob custódia policial, dominou este sábado, 21 de fevereiro, as primeiras páginas da imprensa britânica.A imagem foi captada por Phil Noble, fotógrafo da Reuters, que descreveu o momento como raro. “Os deuses da fotografia estavam do meu lado”, afirmou.Segundo o fotógrafo, a equipa deslocou-se a várias esquadras antes de identificar o local correto. Quando dois veículos saíram da garagem da esquadra, conseguiu registar o ex-príncipe no banco de trás de um deles. Ao todo, disparou seis vezes, mas apenas uma imagem captou o momento com clareza.“Para cada foto de carro que se tira, a taxa de acertar é muito, muito baixa”, explicou Noble, acrescentando que foi um daqueles momentos em que “não se consegue acreditar que se conseguiu”.Mountbatten-Windsor foi libertado “sob investigação” na quinta-feira à noite. A polícia não detalhou os motivos da detenção por suspeita de má conduta no exercício de funções públicas. O ex-príncipe tem negado qualquer irregularidade e afirma nunca ter suspeitado dos crimes atribuídos a Jeffrey Epstein, com quem manteve relações no passado..Polícia quer falar com antigos seguranças de Andrew Mountbatten-Windsor.Caso Epstein. Sarah Ferguson desaparecida após divulgação de novas mensagens