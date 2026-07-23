Casa Branca, nos Estados Unidos da América
Casa Branca, nos Estados Unidos da América
Internacional

Casa Branca nega que Israel tenha pedido que acordo nuclear com Arábia Saudita dependa de normalizar relações

"Continuaremos a dialogar com os nossos homólogos sauditas para finalizar o acordo e esperamos vê-los aderir aos Acordos de Abraão em breve", disse porta-voz da Casa Branca.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Casa Branca afirmou esta quinta-feira, 23 de julho, que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não pediu ao Presidente Donald Trump para condicionar o acordo nuclear norte-americano com a Arábia Saudita à normalização por este país das relações com Israel.

"O Presidente toma sempre a decisão final sobre os acordos, e este é um ponto que já referiu várias vezes. Afirmou que, se a Arábia Saudita não aderir aos Acordos de Abraão, o pacto será cancelado", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Questionada diretamente sobre se Netanyahu, aliado próximo de Trump, teria alguma relação com esta exigência, Leavitt negou: "Que eu saiba, não", afirmou.

O Presidente norte-americano afirmou na rede social Truth Social que o acordo, já aprovado pela Casa Branca, "está totalmente condicionado à adesão da Arábia Saudita aos respeitados e bem-sucedidos Acordos de Abraão", acrescentando que "os Estados Unidos não se opõem às instalações nucleares civis (não enriquecidas)".

Trump tem procurado alargar os Acordos de Abraão, lançados em 2020 durante o seu primeiro mandato e que estabeleceram relações diplomáticas entre Israel e vários países árabes. O governante considera a eventual adesão da Arábia Saudita como um dos principais objetivos da sua política para o Médio Oriente.

Trump garantiu que o entendimento não permitirá o enriquecimento de urânio por parte da Arábia Saudita, apesar das crescentes preocupações por parte dos especialistas nucleares que alertam para a ausência de mecanismos de salvaguarda que impeçam qualquer enriquecimento de urânio suscetível de ser utilizado para fins militares.

O acordo foi anunciado na madrugada de quarta-feira, em plena escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irão, desencadeado no final de fevereiro por ataques israelo-americanos contra Teerão, com o pretexto de impedir que a República Islâmica se dotasse de armas nucleares.

O gabinete do primeiro-ministro israelita reagiu esta quinta-feira às declarações de Trump considerando que o reconhecimento por parte da Arábia Saudita de Israel seria um "avanço histórico".

"Tal como afirmou o Presidente Trump, a adesão da Arábia Saudita aos Acordos de Abraão constituiria um avanço histórico para a paz no Médio Oriente", declarou o gabinete de Benjamin Netanyahu num comunicado.

Casa Branca, nos Estados Unidos da América
Netanyahu diz que reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita seria “avanço histórico”

Em Washington, a secretária de imprensa norte-americana acrescentou, após a mensagem do presidente sobre os Acordos de Abraão, que desconhecia qualquer telefonema entre Trump e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman.

"Continuaremos a dialogar com os nossos homólogos sauditas para finalizar o acordo e esperamos vê-los aderir aos Acordos de Abraão em breve", disse Leavitt.

O protocolo poderá gerar milhares de milhões de dólares para as empresas norte-americanas e constituiria uma vitória para a Arábia Saudita, de maioria sunita, face ao seu rival iraniano de longa data, liderado por xiitas.

O texto do acordo assinado pelo secretário da Energia norte-americano, Chris Wright, e pelo homólogo saudita, o príncipe Abdelaziz ben Salmane, ainda tem de ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos, de maioria republicana.

Este acordo abre caminho à construção de centrais nucleares na Arábia Saudita, que, neste momento, depende de centrais a gás e a petróleo para a produção de eletricidade.

Logo após o anúncio, as críticas centraram-se na possibilidade de Riade poder enriquecer urânio.

O Wall Street Journal tinha afirmado anteriormente que uma cláusula previa a construção de um complexo de enriquecimento de urânio no reino saudita, caso um estudo conjunto determinasse que tal se justificava.

Na quarta-feira, o secretário de Energia norte-americano limitou-se a declarar que o acordo lançava "as bases jurídicas para uma parceria de várias décadas" e respeitava "os mais elevados padrões em matéria de segurança nuclear e não proliferação".

Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou hoje que Riade pretendia desenvolver um programa nuclear "pacífico e civil" e garantiu que o acordo incluía "garantias para assegurar que não possa ser transformado num programa de armamento".

Israel
Médio Oriente
Estados Unidos
Arábia Saudita
Casa Branca
Diário de Notícias
www.dn.pt