Carlos Vila Nova reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe com 55,94% dos votos

Carlos Vila Nova foi esta segunda-feira, 20 de julho, reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à primeira volta, com 55,94% dos votos, segundo os resultados preliminares divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).O principal adversário, Nito d’Abreu, arrecadou 41,42% do voto popular.Mais de 142 mil eleitores foram chamados esta segunda-feira a escolher o Presidente, numas eleições marcadas pela crispação política, mas sem registo de incidentes de maior.Eugénio Tiny e Miques João foram os outros dois candidatos, contabilizando, respetivamente, 1,97% e 1,58%. Voltaram a não contar com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente..O Presidente reeleito de São Tomé e Príncipe destacou esta segunda-feira a “vitória clara” alcançada este domingo e afirmou contar “com todos” para reconstruir o país.“Aos que fizeram uma escolha diferente, deixou uma palavra muito especial: não os vejo como adversários a vencer, mas como compatriotas com quem construiremos o futuro da nação”, disse Carlos Vila Nova na reação aos resultados preliminares das eleições presidenciais.O chefe de Estado, eleito para novo mandato de cinco anos, garantiu que “a partir deste momento não há vencedores nem vencidos” e defendeu que “o país precisa definitivamente de virar a página da divisão, do ressentimento, da perseguição e do discurso do ódio”.