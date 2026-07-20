Carlos Vila Nova reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe com 55,94% dos votos
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Carlos Vila Nova reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe com 55,94% dos votos

O principal adversário, Nito d’Abreu, arrecadou 41,42% do voto popular.
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Carlos Vila Nova foi esta segunda-feira, 20 de julho, reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à primeira volta, com 55,94% dos votos, segundo os resultados preliminares divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

O principal adversário, Nito d’Abreu, arrecadou 41,42% do voto popular.

Mais de 142 mil eleitores foram chamados esta segunda-feira a escolher o Presidente, numas eleições marcadas pela crispação política, mas sem registo de incidentes de maior.

Eugénio Tiny e Miques João foram os outros dois candidatos, contabilizando, respetivamente, 1,97% e 1,58%. Voltaram a não contar com qualquer apoio partidário e a sua campanha eleitoral foi praticamente inexistente.

O Presidente reeleito de São Tomé e Príncipe destacou esta segunda-feira a “vitória clara” alcançada este domingo e afirmou contar “com todos” para reconstruir o país.

“Aos que fizeram uma escolha diferente, deixou uma palavra muito especial: não os vejo como adversários a vencer, mas como compatriotas com quem construiremos o futuro da nação”, disse Carlos Vila Nova na reação aos resultados preliminares das eleições presidenciais.

O chefe de Estado, eleito para novo mandato de cinco anos, garantiu que “a partir deste momento não há vencedores nem vencidos” e defendeu que “o país precisa definitivamente de virar a página da divisão, do ressentimento, da perseguição e do discurso do ódio”.

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