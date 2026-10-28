Carlos III e Camila. A rainha só irá a Antígua e Barbuda.
Carlos III e Camila. A rainha só irá a Antígua e Barbuda.FOTO: DR/X/The Royal Family
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Carlos III chega às Caraíbas sob pressão para pedir desculpas pela escravatura

Rei aterrou nas Bahamas, vai ainda à Guiana e à reunião da Commonwealth em Antígua e Barbuda.
Susana Salvador
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