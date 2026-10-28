Carlos III chega às Caraíbas sob pressão para pedir desculpas pela escravatura

O rei Carlos III chegou esta terça-feira (27 de outubro) às Bahamas para uma viagem oficial de nove dias por três países das Caraíbas (a primeira desde que chegou ao trono em 2022). E está a ser pressionado a pedir desculpas pelo papel do Reino Unido no tráfico de pessoas escravizadas, numa altura em que se discute o pagamento de reparações. As Bahamas são a primeira paragem da viagem que o levará também à Guiana e a Antígua e Barbuda. Aí, já ao lado da rainha Camila, participa na reunião dos líderes dos 56 países da Commonwealth, sendo o chefe de Estado de 15 deles. Mas depois de Barbados ter feito a transição para a república em 2021 (ainda com Isabel II no trono), outros países estão a pensar dar o mesmo passo, incluindo a Jamaica e a própria Antígua e Barbuda. E se não houver um pedido de desculpas, esse processo poderá ser acelerado, segundo alguns historiadores.“Este é o maior risco do seu reinado até à data, com muitos aspetos fora do seu controlo”, disse à BBC o historiador Anthony Seldon. “Questões sobre a escravatura, reparações e pedidos de desculpa fazem com que a integridade moral da monarquia seja posta em causa”, acrescentou. A expectativa é que o monarca se depare com manifestações durante a viagem. O rei tem previsto fazer três grandes discursos, mas está dependente da posição do governo britânico - que tem sido contra pedir desculpas ou pagar reparações pelo papel do Reino Unido no tráfico de escravos. Carlos III deverá seguir a indicação do governo.Mas, no passado, expressou a sua “tristeza pessoal” e descreveu esse tráfico como uma “atrocidade chocante” que “mancha para sempre a nossa história”.Esta viagem surge depois de as Nações Unidas terem aprovado uma resolução, apresentada pelo Gana (que faz parte da Commonwealth), que declara o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas o crime mais grave contra a humanidade e apela a uma justiça reparadora. A Jamaica já fez uma petição formal de reparações ao rei, que deverá ser analisada em março. A secretária-geral da Commonwealth, Shirley Botchwey, defendeu que este é o momento de discutir as reparações. Questionada pela Sky News se o rei deveria pedir desculpa, disse: “Não faria mal se isso acontecesse.” .Relatório financeiro revelado: obras no Palácio de Buckingham custam 426 milhões de euros, viagens da Família Real atingem 3,8 milhões.Rei Carlos III apela à união transatlântica em discurso histórico no Capitólio.Carlos III chega aos EUA em plena crise da “relação especial” e com o fantasma de Epstein na bagagem