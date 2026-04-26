arlos e Trump junto ao castelo de Windsor, na visita de Estado do presidente dos EUA, em setembro.
arlos e Trump junto ao castelo de Windsor, na visita de Estado do presidente dos EUA, em setembro. FOTO:DR/Casa Branca
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Carlos III chega aos EUA em plena crise da “relação especial” e com o fantasma de Epstein na bagagem

Rei viaja para assinalar 250 anos da independência e para tentar relançar os laços entre Londres e Washington, sendo conhecido o fascínio de Trump pela família real.
Susana Salvador
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