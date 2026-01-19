Candidatos a lugar permanente no Conselho da Paz de Trump devem pagar 860 milhões de euros

Os Estados candidatos a um lugar permanente no Conselho da Paz proposto e presidido pelo líder norte-americano Donald Trump terão de pagar “mais de 860 milhões de euros em numerário”, segundo divulgou esta segunda-feira, 19 de janeiro, a agência AFP.“O Conselho da Paz é uma organização internacional que visa promover a estabilidade, restaurar uma governação fiável e legítima e garantir uma paz duradoura nas regiões afetadas ou ameaçadas por conflitos”, lê-se no preâmbulo de uma carta enviada aos países convidados a integrar o organismo, à qual a agência noticiosa francesa AFP teve acesso.A ideia de um Conselho da Paz foi originalmente concebida para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza, mas a carta de apresentação dos estatutos não menciona o enclave palestiniano, sugerindo um mandato possivelmente mais amplo.Segundo refere o jornal norte-americano The New York Times, que também teve acesso ao documento, esta omissão está a aumentar as especulações de que o organismo pode ter um mandato mais amplo para cobrir outros conflitos e pode até mesmo ter como objetivo criar uma alternativa dominada pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.O texto da carta citado pela AFP, de oito páginas, atribui ao organismo a missão de “promover a estabilidade” no mundo e critica desde logo as “abordagens e instituições que falharam demasiadas vezes”, numa alusão clara às Nações Unidas, e apela a que se tenha “a coragem” de delas “se afastar”.O texto sublinha, aliás, “a necessidade de uma organização internacional de paz mais ágil e eficaz”.Donald Trump será o “primeiro presidente do Conselho da Paz”, cujos poderes previstos são muito vastos: é o único habilitado a “convidar” outros chefes de Estado e de Governo a integrar o órgão, pode revogar a sua participação salvo em caso de “veto por uma maioria de dois terços dos Estados-membros” e tem direito de escrutínio sobre todas as votações.“Cada Estado-membro exerce um mandato com a duração máxima de três anos a contar da entrada em vigor da presente carta, renovável pelo Presidente. Este mandato de três anos não se aplica aos Estados-membros que paguem mais de mil milhões de dólares [mais de 860 milhões de euros, ao câmbio atual] em numerário ao Conselho da Paz durante o primeiro ano após a entrada em vigor da carta”, acrescenta o projeto, sem dar mais pormenores.Entretanto, a presidência da Rússia (Kremlin) indicou esta segunda-feira que Trump convidou o homólogo russo, Vladimir Putin, para integrar o Conselho da Paz para a Faixa de Gaza..Kremlin diz que Trump convidou Putin para integrar Conselho de Paz para Gaza. “O Presidente Putin recebeu, por vias diplomáticas, um convite para integrar o Conselho da Paz”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na habitual conferência de imprensa diária.Peskov disse que a Rússia pretende “esclarecer todos os pormenores” da proposta com os Estados Unidos, segundo a AFP.Putin convocou esta segunda uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, sem que a agenda tenha sido divulgada, adiantou, por seu lado, a agência de notícias espanhola EFE.Trump divulgou na sexta-feira a composição do Conselho da Paz para a Faixa de Gaza, a que vai presidir, e que inclui o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, e o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair..Trump nomeia Tony Blair e Marco Rubio para o Conselho de Paz em Gaza. O enviado especial norte-americano Steve Witkoff também fará parte do órgão, assim como o genro de Trump, Jared Kushner, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.Sabe-se ainda que Trump convidou o rei Abdullah II da Jordânia, os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e argentino, Javier Milei, e os primeiros-ministros paquistanês, Shehbaz Sharif, e indiano, Narendra Modi.O conselho faz parte da segunda fase do plano de paz de Trump, que prevê a formação de uma administração de tecnocratas em Gaza e o desarmamento do grupo extremista Hamas, que governa o enclave palestiniano desde 2007.A Casa Branca (presidência) disse que durante o Fórum de Davos na Suíça, em que Trump participa durante a semana, será revelada mais informação sobre os países que vão integrar a Força Internacional de Estabilização para Gaza.Trata-se de um contingente da ONU destinado a garantir a segurança e a desmilitarização de Gaza, tal como estipula o plano de paz de Trump.O plano destina-se a pôr fim à guerra entre Israel e o Hamas iniciada em outubro de 2023, após um ataque do grupo extremista em solo israelita, que causou dezenas de milhares de mortos e a destruição do território.