Caça norte-americano cai em base aérea no oeste da Alemanha

Um caça F-16 pertencente à base aérea norte-americana de Spangdahlem, no oeste da Alemanha, despenhou-se esta terça-feira, 22 de setembro, informaram as forças armadas dos Estados Unidos.

O piloto ejetou-se em segurança e teve de receber assistência médica.

O incidente aconteceu quando a aeronave se aproximava de Spangdahlem, após um exercício de treino.

A causa do incidente está a ser investigada, informaram as forças armadas norte-americanas.

Num outro comunicado, a autoridade de controlo de tráfego aéreo da Alemanha explicou que um total de quatro F-16 participavam num exercício de treino. “Dois ainda estavam na área de treino, enquanto os outros dois regressavam à base aérea de Spangdahlem. Acredita-se que um destes dois jatos tenha caído durante a aproximação”, afirmou, acrescentando que os restantes F-16 aterraram na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein.