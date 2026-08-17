Burnham trocou mensagens com alguém que se fez passar pela chefe de gabinete de Trump

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, foi contactado por uma pessoa que fingia ser Susie Wiles, a chefe de gabinete de Donald Trump e uma das pessoas mais próximas do presidente norte-americano. Os dois terão trocado algumas mensagens, nada considerado sensível ou crítico, antes de Burnham ter suspeitado das conversas.

O caso foi denunciado às autoridades, tendo a embaixada britânica em Washington contactado também a Casa Branca. A situação foi divulgada pelo site Politico, tendo entretanto sido confirmada por outros meios de comunicação.

“Não comentamos assuntos de segurança nacional”, disse Downing Street ao Politico. Uma pessoa informada sobre as comunicações disse que “algumas mensagens” foram trocadas depois de o primeiro-ministro ter entrado no n.º 10 de Downing Street, mas insistiu que “não tinham qualquer importância”.

No ano passado, o telemóvel pessoal de Susie Wiles foi pirateado, com as autoridades norte-americanas a lançarem uma investigação depois de vários senadores, governadores e empresários terem sido alegadamente contactados por alguém que dizia ser a chefe de gabinete de Trump. Não é claro quando esta última troca de mensagens falsas ocorreu. Burnham sucedeu a Keir Starmer a 20 de julho.

Em março, Susie Wiles anunciou que tinha sido diagnosticada com um cancro da mama, mas ia continuar a trabalhar ao lado do presidente durante os tratamentos. “Quase uma em cada oito mulheres nos EUA vai enfrentar este diagnóstico”, disse Wiles, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete do presidente norte-americano. “Todos os dias, estas mulheres continuam a criar as suas famílias, a ir trabalhar e a servir as suas comunidades com força e determinação. Agora, junto-me a elas”.

Numa publicação nas redes sociais, Trump descreveu Wiles como “uma das pessoas mais fortes que conheço” e disse que o seu prognóstico é “excelente”.Wiles é uma aliada de longa data de Trump, tendo sido co-presidente da sua campanha de 2024 e tornando-se numa das suas conselheiras mais próximas. Antes disso, passou décadas como lobista e operadora política na Florida, tendo liderado a campanha de Trump nesse estado em 2016.