Andy Burnham é, até agora, o único candidato à sucessão de Keir Starmer.
Andy Burnham é, até agora, o único candidato à sucessão de Keir Starmer. Tolga Akmen / EPA
Internacional

Burnham confirma “N.º 10 do Norte” em Manchester

“Rei do Norte” promete descentralizar o poder do governo, que diz estar “quebrado”, criando assim um Estado “mais ágil”.
Ana Meireles
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Reino Unido
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Andy Burnham
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