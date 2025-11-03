Britânico acusado de tentativa de homicídio após esfaquear 11 pessoas em comboio

Um britânico de 32 anos foi esta segunda-feira, 3 de novembro, acusado por tentativa de homicídio durante um ataque num comboio no sábado que resultou em 11 feridos, um dos quais continua em estado grave, anunciou a polícia.O homem é acusado de dez tentativas de homicídio, uma acusação de ferimentos corporais graves e uma acusação de posse de arma branca, revelou a Polícia de Transportes Britânica (BTP na sigla inglesa), que está a investigar o caso. O mesmo cidadão foi indiciado por uma tentativa de homicídio e posse de arma branca, ocorrida em Londres também no sábado, e deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Peterborough ainda esta manhã.O subchefe da BTP, Stuart Cundy, adiantou que a investigação "também está a analisar outros possíveis crimes relacionados". .Homem de 32 anos é agora o único suspeito de ataque com faca em comboio. Funcionário que “salvou vidas” está em estado crítico. O ataque, que resultou em 11 feridos, ocorreu quando um comboio que circulava entre Doncaster, norte de Inglaterra, e Londres. Os passageiros disseram que uma pessoa com uma faca começou a esfaquear as pessoas no comboio depois de este ter passado por Peterborough, em Cambridgeshire.A Polícia de Cambridgeshire, força policial local, disse que agentes armados acorreram ao incidente em resposta a uma chamada ao local às 19:39 de sábado, e dirigiram-se à estação de Huntingdon, onde o comboio fez uma paragem de emergência.Duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres, mas um dos dois suspeitos foi libertado no domingo.As autoridades não estão a tratar o incidente como um ataque terrorista, mas como um "incidente isolado".A vítima que permanece em "estado crítico mas estável" é um funcionário da companhia ferroviária LNER que deter o agressor e cuja intervenção a polícia disse ter sido "verdadeiramente heróica e [que], sem dúvida, salvou a vida de muitas pessoas"..Dez pessoas hospitalizadas, nove em estado muito grave, após ataque num comboio em Inglaterra. Há dois detidos