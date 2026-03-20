O atual ministro das Finanças de Lula da Silva aceitou enfrentar, pela segunda eleição seguida, o atual governador, o muito favorito Tarcísio de Freitas.
O atual ministro das Finanças de Lula da Silva aceitou enfrentar, pela segunda eleição seguida, o atual governador, o muito favorito Tarcísio de Freitas.Ricardo Stuckert / PR
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Brasil. Haddad aceita mais uma vez missão eleitoral “impossível”

Titular das Finanças deixou cargo esta quinta-feira e vai concorrer ao governo do estado de São Paulo contra favoritíssimo Tarcísio de Freitas, delfim de Bolsonaro, a pedido de Lula da Silva. Vencer não é o mais importante...
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