Brasil corta presença diplomática na Argentina após insultos de Milei a Lula

As relações entre Brasília e Buenos Aires agravaram-se esta semana, depois de o Governo brasileiro anunciar uma redução da representação diplomática na Argentina, na sequência de novos ataques do presidente argentino, Javier Milei, ao homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.É a primeira vez, na história recente, que uma medida desta natureza é adotada entre os dois países vizinhos. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro disse à agência Associated Press que Milei chamou Lula de "um ladrão" três vezes desde domingo.O Presidente argentino já tinha utilizado termos semelhantes em 25 de julho, durante a convenção partidária do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro e adversário de Lula nas eleições de outubro.Na mesma convenção, Milei classificou ainda o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "lixo". O magistrado tinha rejeitado um pedido do Presidente argentino para visitar Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliária, a cumprir uma pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.O Governo brasileiro retirou o embaixador em Buenos Aires, Julio Bitelli, em julho, um dia depois das primeiras declarações de Milei contra Lula. Desde então, os interesses do Brasil na Argentina são assegurados por um encarregado de negócios, cargo de nível diplomático inferior.Bitelli não regressará à Argentina enquanto Milei continuar a dirigir comentários agressivos a Lula, segundo o porta-voz.O Presidente brasileiro não comentou as declarações do homólogo argentino. Os dois mantêm uma relação fria desde que Milei tomou posse, em dezembro de 2023.Milei é um aliado próximo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja Administração também tem mantido relações tensas com o Governo de Lula.Na terça-feira, o Departamento de Estado norte-americano revogou o visto do embaixador brasileiro em Washington, em retaliação pela recusa do Brasil, no mês passado, em conceder vistos a dois diplomatas dos Estados Unidos que pretendiam visitar o país antes das próximas eleições.Lula foi oficialmente declarado candidato à reeleição no domingo, durante a convenção do Partido dos Trabalhadores, marcada por manifestações de preocupação com uma eventual interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro.O vice-presidente Geraldo Alckmin, um conservador que voltará a integrar a candidatura de Lula, afirmou que o sistema de votação eletrónica do país é tão eficaz que "não aceita votos de argentinos nem de americanos", numa referência a Milei e Trump. ."Ladrão", "lixo", "palhaço". Brasil e Argentina em crise diplomática.Lula revoga visto de assessor de Trump que queria visitar Bolsonaro na prisão