A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta segunda-feira um pacote de ajustamento orçamental proposto pelo governo de Lula da Silva para 2027, com o qual procura enviar um sinal de compromisso com o controlo da despesa pública.

O conjunto de medidas, que já tinha recebido luz verde do Senado na semana passada, poderá ter um impacto de 50 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros) nas contas públicas, segundo as pções do Governo.

Uma das principais disposições do projeto, aprovado com 353 votos favoráveis entre os 513 deputados, permite à equipa económica limitar o crescimento anual da despesa pública a 2% acima da inflação, reduzindo o actual tecto de 2,5%.

Outros pontos de destaque incluem cortes de 10% nos benefícios fiscais concedidos a diversos sectores económicos e a limitação do crédito concedido às empresas, com o objectivo de aumentar a receita do Estado sem elevar a carga fiscal.

A votação decorreu numa sessão extraordinária esta segunda-feira, dia em que os deputados normalmente não realizam votações, após uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que recorreu a um mecanismo regimental para acelerar a tramitação da iniciativa.

A oposição criticou o pacote de medidas, argumentando que este representará um encargo adicional para as empresas, bem como para os estados e municípios, que poderão sofrer reduções nas respectivas receitas.

O Partido Liberal (PL), formação política à qual pertence a família Bolsonaro, orientou os seus deputados a votarem contra o projecto.

A iniciativa enfrentou igualmente resistências em sectores da esquerda próximos do próprio Executivo, que se manifestaram contra o aperto das regras orçamentais e apresentaram propostas de alteração.

Segundo o deputado José Guimarães, do mesmo partido de Lula, o projecto tinha de ser votado esta segunda-feira para evitar o cálculo de “um bloqueio orçamental muito maior” do que o previsto.

O Governo tinha manifestado urgência na aprovação da matéria antes desta terça-feira, data em que apresentará um relatório de planeamento orçamental para o próximo ano.

Uma previsão para 2027, apresentada na segunda-feira no Boletim Macroeconómico divulgado pelo Ministério das Finanças, reviu em baixa a previsão de crescimento económico para este ano, passando de 2% para 1,9%, justificando o abrandamento com a desaceleração da atividade económica e as elevadas taxas de juro.

Apesar das pressões de sectores económicos para a adopção de cortes mais profundos, o presidente Lula reafirmou no sábado que não sacrificará, “em circunstância alguma”, o orçamento destinado aos programas sociais já em vigor ou anunciados durante a campanha para a sua reeleição.

No plano legislativo, o governo trabalha também contra o tempo para desbloquear, antes do final do ano, outras propostas económicas consideradas prioritárias, entre as quais as leis orçamentais para 2027, que poderão ser votadas até 17 de Dezembro.