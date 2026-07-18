Flávio e Michelle nos melhores tempos da relação.
Flávio e Michelle nos melhores tempos da relação.DR
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Bolsonarismo arrisca fragmentação após a briga entre Flávio e Michelle

Enquanto ex-primeira dama soma apoios públicos de mulheres evangélicas conservadoras, filho do ex-presidente cai nas sondagens. Lula e talvez outros candidatos de direita podem capitalizar indecisos.
João Almeida Moreira
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