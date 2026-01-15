Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Despois de ter sido baleado em 2021 pela polícia, Bobi Wine usa capacete e colete à prova de bala nos comícios.
Despois de ter sido baleado em 2021 pela polícia, Bobi Wine usa capacete e colete à prova de bala nos comícios.EPA/ISAAC KASAMANI
Internacional

Bobi Wine. A estrela ‘pop’ que quer pôr fim a 40 anos de Museveni no poder no Uganda

Aos 43 anos, o candidato da oposição tenta evitar um sétimo mandato do presidente, de 81, nas eleições desta quinta-feira.
Helena Tecedeiro
