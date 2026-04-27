Os dois ex-primeiros-ministros na apresentação da aliança “Juntos”.
Os dois ex-primeiros-ministros na apresentação da aliança “Juntos”.FOTO: EPA/ABIR SULTAN
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Bennett e Lapid aliam-se (de novo) contra Netanyahu e convidam Eisenkot a juntar-se

Sondagens negativas para a aliança opositora, com Likud do primeiro-ministro a continuar a surgir na frente.
Susana Salvador
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