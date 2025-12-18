Batatas contra gás lacrimogénio e jatos de água. As imagens do protesto dos agricultores em Bruxelas

A manifestação dos agricultores contra um acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul, em Bruxelas, tornou-se violenta esta quinta-feira, 18 de dezembro, com alguns manifestantes a atirar pedras e batatas contra a polícia e a partir janelas. Em resposta, receberam das autoridades gás lacrimogénio e jatos de água.Estima-se que o número de manifestantes tenha sido superior a sete mil e que houvesse mais de mil tratores na capital belga, quando as polícia tinha autorizado um protesto com até 50 tratores.Além do acordo comercial EU-Mercosul, os manifestantes rejeitam ainda eventuais cortes previstos para a Política Agrícola Comum (PAC) no próximo Quadro Financeiro Multianual (2028-2034)..O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, receberam representantes dos agricultores, numa reunião que classificaram como "boa e produtiva".O acordo com o Mercosul e a respetiva cláusula de segurança para os agricultores europeus deverá ser discutido e aprovado na sexta-feira pelos Estados-membros, por maioria qualificada, permitindo que Ursula von der Leyen viaje para o Brasil no sábado para assinar um acordo que levou 25 anos a fechar..P&R. Negociação entre UE e Mercosul começou há 26 anos e espera-se que esteja perto do fim