Há um ano, Ursula von der Leyen esteve na cimeira do Mercosul no Uruguai, tendo finalizado com os líderes de Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai as negociações para o acordo entre os dois blocos. Dati Bendo / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

P&R. Negociação entre UE e Mercosul começou há 26 anos e espera-se que esteja perto do fim

Presidente da Comissão Europeia quer assinar acordo este fim de semana no Brasil com os líderes do Mercosul, mas, além da oposição da França, conta ainda com o desejo de Itália de adiar o processo.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Lula da Silva
Ursula von der Leyen
Mercosul
edição impressa
Acordo UE-Mercosul

