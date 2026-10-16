Banqueiro preso organizou festa para juiz do Supremo no Brasil
Daniel Vorcaro, banqueiro brasileiro preso por corrupção, gastou cerca de 27 mil reais, perto de cinco mil euros, em catering numa festa com acompanhantes e trufas de caviar para Kassio Nunes Marques, juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo uma investigação da revista brasileira Piauí. As mensagens, que reconstituem os preparativos do encontro, foram obtidas a partir do telemóvel do antigo proprietário do Banco Master, instituição financeira cuja falência abalou os alicerces das finanças, da política e da justiça do Brasil.
De acordo com a reportagem, publicada nesta quinta-feira, 15 de outubro, Vorcaro coordenou os preparativos para receber o magistrado num apartamento de luxo com três pisos, no exclusivo bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, durante o Carnaval de 2025. As 125 mensagens consultadas pela revista referem-se ao convidado pelas iniciais “KN”, que supostamente correspondem ao nome do juiz.
O ex-banqueiro mobilizou pelo menos oito pessoas para o encontro, incluindo um motorista, um cozinheiro, um mordomo e uma empregada de limpeza. Também terá acertado com uma intermediária a presença de cinco “garotas de programa”. Segundo as mensagens citadas pela publicação, Nunes Marques chegou ao apartamento pouco antes das 15h00 de 28 de fevereiro e permaneceu no local até às 23h00. Um funcionário escreveu a Vorcaro que os convidados estavam nus na piscina, que uma das mulheres se tinha sentido mal, mas recuperado, e que deitou no lixo três preservativos usados.
Dias depois, a intermediária das acompanhantes reclamou 10 mil reais, cerca de 1750 euros, por serviços prestados, afirmando que uma das mulheres estivera com “Kassio”. As mensagens não comprovam, por si só, que o juiz tenha tido relações sexuais com qualquer das acompanhantes, nem esclarecem se o montante reclamado foi pago.
As revelações geram mais um escândalo envolvendo as relações entre o meio financeiro, nomeadamente Vorcaro, e os mais altos responsáveis da Justiça brasileira, entre os quais membros do STF, numa altura em que o caso Banco Master continua a ter repercussões políticas, institucionais e eleitorais. Outros juízes da corte, como Alexandre de Moraes, mantinham relações económicas indiretas com Vorcaro, assim como Dias Toffoli. Os filhos de Luiz Fux e do citado Kássio também surgiram em mensagens a pedir favores ao banqueiro. E o juiz André Mendonça recebeu-o no gabinete.
Vorcaro, antigo proprietário do Banco Master, tornou-se uma figura central de um dos escândalos financeiros e judiciais mais sensíveis do Brasil. A instituição enfrentava graves problemas de liquidez quando o banqueiro foi preso ainda em 2025, num processo que arrastou boa parte da classe política, e não só, de Brasília para as manchetes dos jornais. O candidato presidencial e senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, trocou mais de 100 contatos com Vorcaro e pediu-lhe 134 milhões de reais, cerca de 21,33 milhões de euros, para financiar um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Kassio Nunes Marques foi nomeado em 2020 por Bolsonaro para o STF, órgão máximo do sistema judicial brasileiro, com competências semelhantes às do Tribunal Constitucional português, e vem sendo acusado de viés pró-Flávio na condução do TSE, instituição que arbitra as disputas eleitorais no Brasil. Em resposta à revista, o juiz negou ter pedido favores ao banqueiro ou mantido conversas diretas com ele. Afirmou também nunca ter votado em casos de tribunal a favor de Vorcaro e que não pode ser responsabilizado pelas conversas ou ações de outras pessoas.
Na véspera, o escândalo do Banco Master levou ao afastamento de Frederic Kachar, diretor-geral de Media Impressa e Rádio do Grupo Globo, após a divulgação de mensagens privadas trocadas com Vorcaro entre 2023 e 2025. Os diálogos revelam negociações de patrocínios milionários para eventos e publicações do grupo, pedidos de destaque para a então namorada do banqueiro, a influenciadora Martha Graeff, e conversas sobre conteúdos jornalísticos. A Globo considerou inadequada a relação entre o executivo e um anunciante e reafirmou a independência editorial dos seus meios.
Kachar, que trabalhava no grupo há 29 anos, dirigiu operações nos jornais O Globo e Valor Económico, Extra, revistas da Editora Globo e a rádio CBN.