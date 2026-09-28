Banguecoque declarada 'zona de desastre' devido às cheias na Tailândia. Veja as imagens

Na capital tailandesa, moradores enfrentavam nesta segunda-feira (28) água que chegava à altura da cintura em algumas zonas, enquanto milhares procuravam abrigo em centros de evacuação.

Segundo a Reuters, cerca de 320 milímetros de chuva caíram sobre Banguecoque durante dois a três dias da última semana - quase o equivalente ao que a cidade costuma registar durante todo o mês de setembro.