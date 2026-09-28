Banguecoque declarada 'zona de desastre' devido às cheias na Tailândia. Veja as imagens
As fortes chuvas que atingem a Tailândia deixaram bairros inteiros de Banguecoque debaixo de água e provocaram pelo menos oito mortes no país, num episódio de cheias que, desde o dia 16 de setembro, já afetou mais de 580 mil casas em 41 províncias.
Na capital tailandesa, moradores enfrentavam nesta segunda-feira (28) água que chegava à altura da cintura em algumas zonas, enquanto milhares procuravam abrigo em centros de evacuação.
Segundo a Reuters, cerca de 320 milímetros de chuva caíram sobre Banguecoque durante dois a três dias da última semana - quase o equivalente ao que a cidade costuma registar durante todo o mês de setembro.
Pelo menos 5901 pessoas foram encaminhadas para 234 centros de evacuação em Banguecoque, de acordo com dados da administração municipal citados pela agência. Mais de 80 mil moradores das áreas inundadas não conseguiam sair de casa, levando as autoridades a recorrer a barcos e cozinhas móveis para distribuir alimentos.
Em Bang Kapi, uma das zonas mais afetadas da capital, comerciantes improvisaram bancas sobre caixas e recipientes de plástico flutuantes para continuar a vender produtos essenciais. Outros permaneceram com água pelos joelhos para atender os clientes.
As autoridades também determinaram evacuações na província costeira de Rayong, a leste da capital, depois de dois reservatórios ultrapassarem a capacidade devido à quantidade de água acumulada.
Impacto económico
Além do impacto humano, as cheias podem provocar prejuízos económicos de pelo menos 11 mil milhões de baht - cerca de 327 milhões de dólares (aproximadamente 280 milhões de euros) em todo o país, segundo uma estimativa de Aat Pisanwanich, do departamento de Economia da Universidade Rangsit, citada pela Reuters. Só em Banguecoque, os prejuízos poderão chegar a sete mil milhões de baht.
Construída sobre o delta de um rio e situada apenas cerca de 1,5 metros acima do nível do mar, Banguecoque tem mais de 8,4 milhões de habitantes e enfrenta regularmente inundações durante a época das chuvas, conhecida como a estação das monções.
As autoridades declararam a capital zona de desastre na semana passada após as chuvas torrenciais sobrecarregarem a rede de drenagem.