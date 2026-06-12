O papa à chegada a Tenerife, na manhã desta sexta-feira (12 de junho).
O papa à chegada a Tenerife, na manhã desta sexta-feira (12 de junho).FOTO:DR/@CabildoTenerife
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Avião do papa tem um "problema técnico" e atrasa fim da viagem de Leão XIV a Espanha

Avião da Iberia estava pronto a descolar de Tenerife para Roma quando o rei Felipe VI subiu a bordo e desceu junto com o líder da Igreja Católica. Comitiva vai ter que esperar outro avião de Madrid.
Susana Salvador
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O papa Leão XIV já estava a bordo do avião da Iberia que se preparava para fazer a ligação entre Tenerife e Roma, no final da sua viagem de sete dias a Espanha, quando foi detetado um "problema técnico" que obrigou o líder da Igreja Católica a voltar a descer do aparelho.

As portas já estavam fechadas, mas foram reabertas e as escadas voltaram a aproximar-se do avião, permitindo que o rei Felipe VI de Espanha subisse a bordo, descendo depois com Leão XIV.

A bordo continuaram contudo os jornalistas que acompanhavam a viagem do papa, sendo informados inicialmente que iriam tentar colocar o avião contra o vento "para tentar meter o motor de novo em funcionamento", já que a falha podia ser por causa do vento.

Mas a medida não resultou, com os restantes passageiros a terem que baixar também do avião. Um segundo avião seguiu de Madrid para permitir que a viagem ainda se realize esta sexta-feira (12 de junho).

A descolagem já estava com mais de uma hora de atraso, depois de a agenda do papa se ter alargado na ilha para lá do previsto.

O rei tinha estado presente para a despedida oficial do papa.

Mais cedo, no final da missa, Leão XIV tinha dito que regressava a Roma "comovido pelo grande afeto" com que a sociedade espanhola o acolheu.

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