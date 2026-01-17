Avião de pequeno porte desaparece durante voo na Indonésia com 11 pessoas a bordo

Um avião de pequeno porte operado pela Indonesia Air Transport desapareceu neste sábado, 17 de janeiro a meio de um voo interno na Indonésia, com 11 pessoas a bordo. A informação foi avançada pelo jornal britânico The Telegraph e outros media internacionais.A aeronave, da fabricante ATR, partiu de Yogyakarta, na ilha de Java, com destino a Makassar, na ilha de Sulawesi, quando perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo. As autoridades confirmaram que o avião não chegou ao destino final.As informações obtidas pelo diário britânico dão conta de que seguiam a bordo três funcionários do governo indonésio e oito membros da tripulação. Os passageiros pertenciam ao Ministério dos Assuntos Marítimos e das Pescas e realizavam uma missão de monitorização aérea de recursos naturais na região.As operações de busca estão concentradas numa área montanhosa do distrito de Maros, que faz fronteira com Makassar, último local conhecido da aeronave. Helicópteros, drones e equipas terrestres da força aérea, da polícia e de voluntários estão envolvidos nas diligências.“Especialistas da ATR [fabricante europeia de aeronaves especializada em aviões turbo-hélice de transporte regional] estão totalmente mobilizados para apoiar a investigação conduzida pelas autoridades indonésias e pelo operador”, refere a nota citada pelo The Telegraph.Vale lembrar que a Indonésia tem um histórico problemático em matéria de segurança da aviação: em setembro do ano passado, um helicóptero com seis passageiros e dois tripulantes despenhou-se pouco depois de descolar na província de Kalimantan do Sul, sem sobreviventes. Menos de duas semanas depois, quatro pessoas morreram na queda de outro helicóptero no remoto distrito de Ilaga, na região da Papua..Encontrada sem vida a turista espanhola que estava desaparecida há dois meses numa ilha da Indonésia.Morreu a brasileira de 26 anos que estava há três dias à espera de ser resgatada num vulcão na Indonésia