Avião da Air India aterrou de emergência por aviso de sequestro, que afinal era falso

Um Boeing 787 da companhia aérea Air India foi forçado a uma aterragem de emergência na cidade indiana de Jaipur esta quarta-feira, devido a um suposto alerta de tentativa de sequestro emitido pelo piloto. Esse alerta, de acordo com a imprensa indiana, terá sido falso e o avião deverá partir ainda esta quarta-feira.

O voo AI-230 fazia o percurso entre a cidade alemã de Frankfurt e a capital indiana de Nova Deli, levando a bordo 293 passageiros e 13 tripulantes, tendo aterrado por volta das 9h30 na hora local (5h00 em Lisboa)

Meia hora antes, pelas 9h00, o centro de controlo tinha recebido o sinal de emergência emitido pelo avião de acordo com o órgão noticioso India Today. Este sinal, com o código Squawk 7500, tem como objetivo alertar os controladores aéreos de que uma tentativa de sequestro está em curso.

Segundo a Air India, citada pela India Today, o avião acabou por ser desviado por preocupações com a sua segurança. "Todos os passageiros desembarcaram, foram submetidos a controlos de segurança e, entretanto, voltaram a embarcar no avião. Prevê-se que o voo prossiga em breve a sua viagem para Deli", afirmou a companhia.

Fontes citadas pelo India Today referem que "após o controlo de tráfego aéreo receber a comunicação da aeronave com o código Squawk 7500, falaram com os pilotos, que relataram que todas as operações estavam normais no voo". E acrescentam que o avião foi desviado porque "os protocolos têm de ser seguidos em situações como esta e tentar perceber porque é que isso aconteceu".

"Lamentamos sinceramente os transtornos causados aos nossos passageiros devido a esta perturbação imprevista e agradecemos a sua paciência e compreensão. A segurança e a proteção dos nossos passageiros e tripulação continuam a ser a maior prioridade da Air India", acrescenta a companhia indiana no comunicado.