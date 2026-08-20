Autoridades de Ceuta encaminham milhares de migrantes para abrigos temporários

Milhares de migrantes que se encontravam em situação de sem-abrigo na praia do Trampolín e na zona de Loma Colmenar, em Ceuta, começaram a ser encaminhados esta quinta-feira (20 de agosto) para abrigos temporários.

Foram disponibilizados vários espaços para acolher, numa fase inicial, 1800 migrantes e, segundo o governo espanhol, a transferência para esses abrigos temporários está a ocorrer, “de forma voluntária”, noticia o El País.

Uma operação que está a ser realizada no âmbito de um dispositivo coordenado com as Forças e Corpos de Segurança do Estado e com o Governo de Ceuta, segundo fontes do Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações.

As mesmas fontes informaram sobre a habilitação temporária dos espaços de Loma Margarita e El Embolsamiento, que serão ampliados progressivamente à medida que terminarem os trabalhos de adequação dos restantes locais previstos.

O principal objetivo é "dar resposta à situação das pessoas que se encontravam em situação de sem-abrigo na zona da praia do Trampolín e de Loma Colmenar", oferecendo-lhes uma alternativa de alojamento e acolhimento que evite que tenham de continuar a pernoitar na via pública ou na própria praia.

Às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os migrantes começaram a ser transferidos, tendo sido agrupados por idioma, de modo a que lhes fosse explicado o que estava a acontecer, numa operação que conta com o apoio de funcionários de ONG's e organizações que administram os espaços de acolhimento, explica o El País.