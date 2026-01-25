Aurora boreal insólita pinta o céu de roxo no sul do Brasil

Um céu em tons de roxo, com feixes de luz, foi captado pela lente de um fotógrafo na cidade de Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, durante um passeio com turistas, na noite da passada terça-feira, 20 de janeiro.O autor do registo é Egon Filter, profissional especializado em 'astrofotografia'. "Já fotografei diversos fenómenos visuais e astronómicos no céu mundo fora. Esse me parece muito uma aurora austral, o que me arrepiou de emoção no momento do clique", disse o fotógrafo ao portal de notícias brasileiro G1.Uma aurora austral é o mesmo que uma boreal, um fenómeno de luzes no céu noturno, e é assim nomeado quando ocorre numa localização geográfica no hemisfério sul.No seu perfil no Instagram, Egon Filter descreveu o momento do registo. "Dia 20/01/2026 às 21:00h foi possível registrar uma faixa roxa no sul - entre a via-láctea e a Grande Nuvem de Magalhães, que durou poucos minutos e não era visível a olho nú. Talvez tenha relação com a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, mas não há certeza sobre isso", escreveu o fotógrafo.A anomalia citada tem relação com uma grande tempestade solar que começou a atingir a Terra na segunda-feira, 19 de janeiro, desencadeando uma tempestade geomagnética de nível 4 à escala de 5, que começou a produzir auroras boreais e austrais, incluindo em regiões onde normalmente não são vistas."De qualquer maneira, é impressionante uma Aurora ser vista aqui no Brasil - Cambará do Sul/RS está no paralelo 29 Sul", completou Egon Filter, destacando o insólito do momento que conseguiu registar.Em Portugal, houve registos de auroras boreais em várias localidades no mesmo dia da austral no Brasil, como Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Bragança, Macedo de Cavaleiros (Bragança), São Pedro do Sul (Viseu) e Grândola (Setúbal)..Auroras boreais registadas em Portugal após grande tempestade solar atingir Terra.Depressão Ingrid já causou um morto, um ferido e 21 deslocados. \nEstradas inundadas na zona da Bacia do Tejo