Augusto Cury: “Make Humanity Great Again é o meu projeto presidencial”
Foto: Facebook de Augusto Cury
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Augusto Cury: “Make Humanity Great Again é o meu projeto presidencial”

O psiquiatra Augusto Cury, um dos autores mais lidos do Brasil, é candidato ao Planalto. “Desejo realizar a campanha mais barata, pacífica e inteligente da história, com 0% de ataques pessoais e 100% de projetos”, diz ao DN.
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