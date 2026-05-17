Atropelamento em massa causa três mortes e dois feridos graves na Califórnia

Um atropelamento em massa em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos, matou três pessoas e feriu pelo menos cinco, na noite de sábado.Eram 23h15 (mais oito horas em Lisboa) quando um automóvel entrou pelo passeio a alta velocidade e abalroou pessoas e alguns carros, tendo resultado três mortes, que foram declaradas no local.Registam-se ainda dois feridos graves, que foram levados para um hospital, assim como outros três feridos. Um destes últimos é o condutor, que ficou com ferimentos ligeiros.Tudo aconteceu junto ao cruzamento entre a International Boulevard e 85th Avenue, em Oakland. As autoridades norte-americanas indicaram que o caso está sob investigação.