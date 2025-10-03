Ativistas portugueses detidos em Israel aceitaram deportação imediata. Sairão do país assim que possível

Os quatro ativistas portugueses detidos a bordo da Global Sumud Flotilla aceitaram ser deportados imediatamente. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada ao DN por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).Não há no entanto data prevista para saírem de Israel. Segundo disse o MNE ao DN, as autoridades israelitas irão colocá-los "nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa, a expensas do Governo israelita, podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas do Sukkot".De acordo com o MNE, "a embaixadora de Portugal em Israel, acompanhada pelo cônsul, visitou hoje [sexta-feira, 3 de outubro] os quatro portugueses que vieram na Flotilha com vista a prestar apoio consular".Na visita que fez à prisão de Ketziot, no sul de Israel, a diplomata Helena Paiva confirmou que "todos se encontravam bem de saúde apesar das condições difíceis e duras à chegada ao porto de Ashdod e no centro de detenção". Apesar de não terem sido "sujeitos a violência física", apresentaram "várias queixas" que motivaram a embaixadora a dar entrada de um protesto..Portugueses da flotilha estão bem de saúde, mas embaixadora fez protesto. PM admite atraso na deportação.Depois de terem sido intercetados a bordo da flotilha, Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Duarte Chaves foram colocados numa prisão no deserto de Negev, perto da fronteira com o Egipto.De acordo com o gabinete de Paulo Rangel, o processo está agora nas mãos das autoridades israelitas, que os irá deportar assim que possível. "Serão acompanhados por um funcionário do MNE", garante o ministério.A líder do Bloco de Esquerda, a atriz e os dois ativistas estão em Israel desde quarta-feira, dia em que a flotilha chegou a águas controladas por Telavive. Saiu assim gorada a missão dos mais de 450 integrantes desta flotilha, que tinha Gaza como destino, levando alimentos e outro material humanitário para entregar naquele território, numa tentativa de furar o bloqueio imposto por Israel..Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas. Embarcações da flotilha intercetadas pela Marinha israelita