EUA. Atirador abre fogo em mesquita em San Diego

Um atirador abriu fogo esta segunda-feira, 18 de maio, numa mesquita da cidade norte-americana de San Diego (oeste), tendo atingido um número indeterminado de pessoas, revelaram as autoridades.O agente da polícia local Anthony Carrasco afirmou que foram relatados vários tiros no Centro Islâmico de San Diego, que alberga a maior mesquita do condado, a cerca de 14 km a norte do centro da cidade. O Departamento de Polícia de San Diego informou que a situação ainda está "ativa, mas controlada".Fontes policiais citadas pela CNN afirmaram há poucos minutos que a "ameaça foi neutralizada".. Não ficou claro se o atirador chegou a entrar no edifício ou se o tiroteio se deu no exterior.O Centro Islâmico de San Diego inclui a Escola Al Rashid, que oferece cursos de língua árabe, estudos islâmicos e Corão.Imagens aéreas transmitidas pelos canais norte-americanos mostraram mais de uma dezena de crianças de mãos dadas a serem retiradas do parque de estacionamento do centro, cercado por dezenas de carros da polícia. A mesquita fica num bairro residencial com centros comerciais, restaurantes e mercados. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, apelou à população para que siga as orientações das autoridades locais.