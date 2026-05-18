Centro Islâmico de San Diego
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EUA. Atirador abre fogo em mesquita em San Diego

Departamento de Polícia da cidade californiana informou que a situação ainda está "ativa, mas controlada".
DN/Lusa
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Um atirador abriu fogo esta segunda-feira, 18 de maio, numa mesquita da cidade norte-americana de San Diego (oeste), tendo atingido um número indeterminado de pessoas, revelaram as autoridades.

O agente da polícia local Anthony Carrasco afirmou que foram relatados vários tiros no Centro Islâmico de San Diego, que alberga a maior mesquita do condado, a cerca de 14 km a norte do centro da cidade.

O Departamento de Polícia de San Diego informou que a situação ainda está "ativa, mas controlada".

Fontes policiais citadas pela CNN afirmaram há poucos minutos que a "ameaça foi neutralizada".

Não ficou claro se o atirador chegou a entrar no edifício ou se o tiroteio se deu no exterior.

O Centro Islâmico de San Diego inclui a Escola Al Rashid, que oferece cursos de língua árabe, estudos islâmicos e Corão.

Imagens aéreas transmitidas pelos canais norte-americanos mostraram mais de uma dezena de crianças de mãos dadas a serem retiradas do parque de estacionamento do centro, cercado por dezenas de carros da polícia.

A mesquita fica num bairro residencial com centros comerciais, restaurantes e mercados.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, apelou à população para que siga as orientações das autoridades locais.

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