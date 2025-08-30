Ataque israelita no Iémen matou primeiro-ministro dos Houthis, confirmou grupo rebelde que prometeu vingança

O primeiro-ministro dos Houthis, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, morreu num ataque israelita, confirmou este sábado, 30 de agosto, o grupo de rebeldes iemenitas. O ataque aéreo de Israel, que ocorreu na passada quinta-feira (28) contra a capital do Iémen, Sana, matou ainda outros ministros do governo dos rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irão, noticia a Reuters, que cita a agência de notícias gerida pelo grupo, na qual é divulgada uma declaração do chefe do Conselho Político Supremo Houthi, Mahdi al-Mashat.De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), o ataque, descrito como uma "operação complexa", visou uma zona da capital do Iémen, onde se encontravam altos funcionários dos Houthis."Anunciamos o martírio do combatente Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi (…) juntamente com vários dos seus colegas ministeriais, que foram alvo do traiçoeiro inimigo criminoso israelita”, indicou um comunicado do gabinete do presidente do Conselho Político Supremo Houthi, Mahdi al Mashat. Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi estava na liderança do governo há cerca de um ano, mas seria o seu vice, Mohamed Moftah, quem liderada o executivo. Desde o início da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza contra o Hamas, após o ataque do grupo palestiniano em território israelita, a 7 de outubro de 2023, que o grupo de rebeldes iemenitas têm atacado embarcações no Mar Vermelho, em solidariedade com os palestinianos do enclave. Têm ainda lançado mísseis contra Israel."Mantivemo-nos firmes na nossa posição genuína de apoiar o povo de Gaza, e em construir e desenvolver as capacidades das nossas forças armadas para enfrentar todos os desafios e perigos", afirmou Mahdi al-Mashat. De acordo com a estação de televisão israelita Channel 12, as IDF acreditam que o ataque terá eliminado 12 ministros, além do chefe do governo dos Houthis. Huthis do Iémen prometem vingançaOs huthis já vieram prometer vingar a morte de Ahmed al-Rahawi e anunciaram um sucessor interino.“Prometemos a Deus, ao querido povo iemenita e às famílias dos mártires e feridos que nos vingaremos”, declarou o líder do conselho político dos huthis, Mehdi al-Machat, numa mensagem de vídeo partilhada na rede Telegram.Em comunicado, os rebeldes anunciaram a nomeação de Mohammed Ahmad Mouftah como primeiro-ministro interino.A morte do primeiro-ministro foi lamentada pelo grupo islamista palestiniano Hamas, que descreveu o ataque israelita como “um crime terrível” e uma “flagrante violação da soberania de um Estado árabe”..Ataques de Israel no Iémen contra alvos dos Houthis matam seis pessoas.Israel bombardeia hospital na Faixa de Gaza e interceta míssil lançado pelos Houthis