Ataque israelita mata comandante da Brigada de Rafah do Hamas no sul de Gaza

Segundo os militares israelitas, foram adotadas medidas para minimizar os danos a civis, "incluindo o uso de munições de precisão e vigilância aérea".

De acordo com fontes médicas do Complexo Médico Nasser e da Proteção Civil de Gaza, o ataque com drone atingiu Abu Younis enquanto este caminhava numa rua de Al-Mawasi, provocando ainda ferimentos em duas outras pessoas.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam confirmaram a morte do dirigente através da plataforma Telegram, condenando o que classificaram como "um assassínio cobarde". O grupo salientou que Abu Younis — conhecido como Abu Mahmoud e membro do Conselho Militar Geral da organização — tinha ingressado no movimento em 1991 e estava "entre os comandantes mais importantes no planeamento do ataque de 7 de outubro" de 2023 contra o sul de Israel.

Embora Israel mantenha o controlo sobre Rafah, o Hamas continua a nomear comandantes para aquela brigada a partir da vizinha Khan Yunis. Abu Younis liderava a unidade há apenas dois meses, tendo assumido o cargo após a eliminação do seu antecessor, Nael Abu Obeid, num ataque israelita a 15 de setembro.

Trégua sob tensão e impasse político em Israel

O ataque ocorre num momento de elevada fragilidade do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que tecnicamente entrou em vigor a 10 de outubro de 2025. Embora o acordo tenha travado as ofensivas terrestres de grande escala, Israel tem mantido ataques aéreos frequentes contra quadros do Hamas.

Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza — que é controlado pelo Hamas, mas cujos números a ONU dá como fiáveis —, mais de 1640 palestinianos morreram desde o início da trégua, elevando para mais de 74.000 o total de vítimas mortais desde outubro de 2023.

A operação decorre também num clima de tensão política em Israel, após as eleições legislativas de 27 de outubro. Enquanto o líder da oposição e ex-chefe do Estado-Maior, Gadi Eisenkot, conduz negociações para formar uma nova coligação governamental, Benjamin Netanyahu permanece em funções de gestão e conserva o controlo sobre as operações militares.

Nos últimos dias, segundo a agência Associated Press (AP), Eisenkot enviou uma carta a Netanyahu a instar o primeiro-ministro a evitar o envio de forças militares na ausência de "uma ameaça direta, imediata e urgente", sublinhando que o chefe do executivo tem o "dever de exercer uma cautela extraordinária" por liderar "um governo de transição que já não goza da confiança do Knesset [Parlamento]".

Netanyahu rejeitou o aviso, classificando-o como "jogos políticos", e reiterou recentemente que o Hamas continua a recusar o desarmamento.