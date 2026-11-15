Ataque israelita mata comandante da Brigada de Rafah do Hamas no sul de Gaza
O comandante da Brigada de Rafah do braço armado do Hamas, Samir Mahmoud Abu Younis, de 53 anos, foi morto na madrugada deste domingo (15 de novembro) num ataque aéreo israelita na zona de Al-Mawasi, a oeste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.
Em comunicado citado pela AFP e pelo jornal The Times of Israel, as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o serviço de informações internas (Shin Bet) confirmaram ter realizado uma operação conjunta que atingiu um alto responsável militar do movimento islamista.
Segundo os militares israelitas, foram adotadas medidas para minimizar os danos a civis, "incluindo o uso de munições de precisão e vigilância aérea".
De acordo com fontes médicas do Complexo Médico Nasser e da Proteção Civil de Gaza, o ataque com drone atingiu Abu Younis enquanto este caminhava numa rua de Al-Mawasi, provocando ainda ferimentos em duas outras pessoas.
As Brigadas Ezzedine al-Qassam confirmaram a morte do dirigente através da plataforma Telegram, condenando o que classificaram como "um assassínio cobarde". O grupo salientou que Abu Younis — conhecido como Abu Mahmoud e membro do Conselho Militar Geral da organização — tinha ingressado no movimento em 1991 e estava "entre os comandantes mais importantes no planeamento do ataque de 7 de outubro" de 2023 contra o sul de Israel.
Embora Israel mantenha o controlo sobre Rafah, o Hamas continua a nomear comandantes para aquela brigada a partir da vizinha Khan Yunis. Abu Younis liderava a unidade há apenas dois meses, tendo assumido o cargo após a eliminação do seu antecessor, Nael Abu Obeid, num ataque israelita a 15 de setembro.
Trégua sob tensão e impasse político em Israel
O ataque ocorre num momento de elevada fragilidade do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que tecnicamente entrou em vigor a 10 de outubro de 2025. Embora o acordo tenha travado as ofensivas terrestres de grande escala, Israel tem mantido ataques aéreos frequentes contra quadros do Hamas.
Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza — que é controlado pelo Hamas, mas cujos números a ONU dá como fiáveis —, mais de 1640 palestinianos morreram desde o início da trégua, elevando para mais de 74.000 o total de vítimas mortais desde outubro de 2023.
A operação decorre também num clima de tensão política em Israel, após as eleições legislativas de 27 de outubro. Enquanto o líder da oposição e ex-chefe do Estado-Maior, Gadi Eisenkot, conduz negociações para formar uma nova coligação governamental, Benjamin Netanyahu permanece em funções de gestão e conserva o controlo sobre as operações militares.
Nos últimos dias, segundo a agência Associated Press (AP), Eisenkot enviou uma carta a Netanyahu a instar o primeiro-ministro a evitar o envio de forças militares na ausência de "uma ameaça direta, imediata e urgente", sublinhando que o chefe do executivo tem o "dever de exercer uma cautela extraordinária" por liderar "um governo de transição que já não goza da confiança do Knesset [Parlamento]".
Netanyahu rejeitou o aviso, classificando-o como "jogos políticos", e reiterou recentemente que o Hamas continua a recusar o desarmamento.