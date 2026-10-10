Vídeo nas redes sociais mostra fumo no terminal das chegadas.
Vídeo nas redes sociais mostra fumo no terminal das chegadas.X
Internacional

Ataque Houthi ao Aeroporto de Riade. Arábia Saudita desencadeia resposta militar

Ataque com míssil contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid deixa feridos graves e obriga ao cancelamento de voos da Kuwait Airways, num dia em que Riade anuncia a destruição de 136 alvos no Iémen.
Ricardo Simões Ferreira
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Os rebeldes Houthis intensificaram a sua ofensiva contra a Arábia Saudita, atingindo este sábado, 10 de outubro, a zona de chegadas do Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, com um ataque de míssil. O impacto, ocorrido por volta das 15h00 locais (13h00 em Lisboa), forçou a evacuação das instalações e a divergência imediata de vários voos comerciais para aeroportos alternativos.

Segundo informações avançadas por fontes diplomáticas à AFP, o ataque deixou dezenas de feridos, tendo pelo menos cinco cidadãos sauditas dado entrada nos cuidados intensivos, em estado grave.

O aeroporto foi temporariamente encerrado, o que levou companhias aéreas como a Kuwait Airways a anunciar o cancelamento de todos os voos de e para a capital saudita, invocando fortes preocupações de segurança.

Este incidente não é isolado -- representa o culminar de uma semana de grande tensão na região. Nos dias 6 e 7 de outubro, ataques coordenados contra os aeroportos de Riade e de Abha já tinham provocado a morte a três pessoas e ferimentos noutras 36. Os rebeldes chegaram mesmo a emitir avisos às companhias aéreas, declarando que o espaço aéreo saudita "não é seguro".

Vídeo nas redes sociais mostra fumo no terminal das chegadas.
Centenas de voos cancelados após avião explodir em ataque com míssil no aeroporto de Riade


Em resposta a esta escalada, a coligação liderada pela Arábia Saudita lançou neste dia uma "operação de grande envergadura" contra os Houthis no Iémen.

De acordo com declarações do porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, na rede social X, a ofensiva militar visa desmantelar as capacidades operacionais do grupo pró-iraniano, tendo já resultado na destruição de "136 alvos militares".

As autoridades apelam agora aos passageiros que verifiquem o estado dos seus voos, enquanto as forças governamentais iemenitas, com forte apoio aéreo da coligação saudita, prosseguem com operações militares para tentar travar o avanço e as infraestruturas de lançamento dos rebeldes.

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