Ataque Houthi ao Aeroporto de Riade. Arábia Saudita desencadeia resposta militar

Os rebeldes Houthis intensificaram a sua ofensiva contra a Arábia Saudita, atingindo este sábado, 10 de outubro, a zona de chegadas do Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, com um ataque de míssil. O impacto, ocorrido por volta das 15h00 locais (13h00 em Lisboa), forçou a evacuação das instalações e a divergência imediata de vários voos comerciais para aeroportos alternativos.

Segundo informações avançadas por fontes diplomáticas à AFP, o ataque deixou dezenas de feridos, tendo pelo menos cinco cidadãos sauditas dado entrada nos cuidados intensivos, em estado grave.

O aeroporto foi temporariamente encerrado, o que levou companhias aéreas como a Kuwait Airways a anunciar o cancelamento de todos os voos de e para a capital saudita, invocando fortes preocupações de segurança.