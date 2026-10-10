Ataque Houthi ao Aeroporto de Riade. Arábia Saudita desencadeia resposta militar
Os rebeldes Houthis intensificaram a sua ofensiva contra a Arábia Saudita, atingindo este sábado, 10 de outubro, a zona de chegadas do Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, com um ataque de míssil. O impacto, ocorrido por volta das 15h00 locais (13h00 em Lisboa), forçou a evacuação das instalações e a divergência imediata de vários voos comerciais para aeroportos alternativos.
Segundo informações avançadas por fontes diplomáticas à AFP, o ataque deixou dezenas de feridos, tendo pelo menos cinco cidadãos sauditas dado entrada nos cuidados intensivos, em estado grave.
O aeroporto foi temporariamente encerrado, o que levou companhias aéreas como a Kuwait Airways a anunciar o cancelamento de todos os voos de e para a capital saudita, invocando fortes preocupações de segurança.
Este incidente não é isolado -- representa o culminar de uma semana de grande tensão na região. Nos dias 6 e 7 de outubro, ataques coordenados contra os aeroportos de Riade e de Abha já tinham provocado a morte a três pessoas e ferimentos noutras 36. Os rebeldes chegaram mesmo a emitir avisos às companhias aéreas, declarando que o espaço aéreo saudita "não é seguro".
Em resposta a esta escalada, a coligação liderada pela Arábia Saudita lançou neste dia uma "operação de grande envergadura" contra os Houthis no Iémen.
De acordo com declarações do porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, na rede social X, a ofensiva militar visa desmantelar as capacidades operacionais do grupo pró-iraniano, tendo já resultado na destruição de "136 alvos militares".
As autoridades apelam agora aos passageiros que verifiquem o estado dos seus voos, enquanto as forças governamentais iemenitas, com forte apoio aéreo da coligação saudita, prosseguem com operações militares para tentar travar o avanço e as infraestruturas de lançamento dos rebeldes.