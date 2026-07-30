Ataque contra a Ucrânia provocou oito mortos. Míssil russo terá entrado em espaço aéreo polaco

A Rússia lançou esta quinta-feira, 30 de julho, um ataque de grande escala contra a Ucrânia, utilizando mais de 70 mísseis e cerca de 280 drones, causando oito mortos e dezenas de feridos, anunciou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais.Paralelamente, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andri Sybiha, disse que um míssil de cruzeiro Kh-101, um modelo utilizado pela Rússia contra a Ucrânia, entrou no espaço aéreo polaco durante a última noite. O chefe da diplomacia de Kiev acrescentou que a Polónia é membro da Aliança Atlântica e que o incidente constituiu uma violação do espaço aéreo da NATO.As autoridades de Varsóvia ainda não se pronunciaram sobre o sucedido.Moscovo, que não se referiu a mísseis balísticos, disse que as forças russas lançaram um ataque de "grande escala" com drones, na última noite, contra instalações da indústria de defesa, infraestruturas de telecomunicações e centros logísticos perto das cidades de Kiev e Lviv, perto da fronteira com a Polónia.Na região de Dnipropetrovsk, seis pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um ataque massivo que destruiu infraestruturas civis, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Hanzha.Entre as vítimas, na área de Krivyi Rig, estão uma menina de seis anos e dois rapazes de 11 e 17 anos.Em Leópolis, o número de feridos subiu para 30, após um ataque com mísseis que atingiu duas habitações residenciais e danificou mais de 20 edifícios, uma escola e dois jardins de infância.O autarca Andrii Sadovyi confirmou que várias crianças estão entre os feridos, incluindo uma hospitalizada.Na região de Kiev, cinco pessoas ficaram feridas no distrito de Brovary, incluindo um menor e duas mulheres, segundo o chefe interino da administração regional, Ruslan Oliinyk.Segundo o presidente, o exército ucraniano conseguiu abater mais de 260 drones e parte dos mísseis disparados, mas voltou a lamentar a falta de meios antiaéreos.“Os atrasos no fornecimento de mísseis antibalísticos levam a este tipo de destruição e ao número de baixas que estamos a ver hoje”, afirmou.Em contrapartida, a Ucrânia intensificou também as suas ofensivas contra alvos russos.Dois armazéns da empresa de comércio ‘online’ Wildberries foram atingidos por drones durante a noite.Na região de Penza, um incêndio obrigou à evacuação de mais de 200 trabalhadores e deixou um ferido. Outro ataque em Sarapoul, a 1.100 quilómetros a leste de Moscovo, provocou igualmente um incêndio, sem vítimas.Desde meados de julho, vários armazéns da Wildberries foram alvo de ataques ucranianos em Tambov, Moscovo, Krasnodar, Nevinnomyssk, São Petersburgo e Iekaterinburgo, causando mortos e destruição significativa..Irão ameaça Ucrânia com "consequências imprevisíveis” após ataque a navio