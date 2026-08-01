"Artefacto explosivo improvisado" na origem da detonação que mata três pessoas em restaurante de Moscovo

Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas, este sábado, 1 de agosto, na sequência de uma explosão no restaurante italiano Balzi Rossi, situado na Praça Kudrinskaya, no centro de Moscovo. Embora as informações iniciais apontassem para uma eventual fuga de gás na cozinha do estabelecimento, as autoridades russas já confirmaram tratar-se de um atentado com um "engenho explosivo improvisado".De acordo com o Comité Nacional Antiterrorismo da Rússia, citado pela AFP, a explosão ocorreu pelas 20h10 locais (18h10 em Portugal Continental). O artefacto era transportado por uma mulher que não foi identificada, a quem foi negada a entrada no restaurante por um segurança. A forte deflagração acabou por vitimar a própria mulher, o segurança que a interpelou e um cliente que se encontrava no local.. Até à hora de publicação desta notícia não tinham sido divulgadas as identidades das vítimas nem apurados os possíveis responsáveis pelo ataque.Este incidente ocorre num clima de segurança reforçada na capital russa. No início do ano, o Serviço Federal de Segurança (FSB) tinha anunciado um incremento na proteção a oficiais militares de alta patente, após uma vaga de assassinatos e tentativas de homicídio atribuídas a Kiev, no âmbito do conflito entre a Rússia e a Ucrânia..Três mortos e 15 feridos em explosão perto de café em Moscovo