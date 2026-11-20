O Ministério do Interior lembra regularmente que é proibido tirar e publicar fotografias de alvos atingidos pelos projéteis.

Com os seus imponentes arranha-céus, lojas de luxo e zonas verdes, o bairro financeiro Rei Abdullah exibe as ambições económicas da Arábia Saudita e o projeto Visão 2030, que visa transformar a poderosa monarquia do Golfo num importante polo turístico, de conferências internacionais e de grandes corporações.

Em 08 de novembro, segundo testemunhas, um ataque dos rebeldes danificou um arranha-céus pertencente à petrolífera Aramco, igualmente no bairro financeiro da capital.

Este é o caso mais recente das hostilidades entre os rebeldes Huthis e a Arábia Saudita, que apoia o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen, em pleno reatamento da guerra civil no país.

A operação contra o arranha-céus de Riade, que os Huthis ainda não reivindicaram, surge no mesmo dia em que os rebeldes indicaram a existência de 15 mortos e 13 feridos em dois ataques aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita na província de Taiz, no sudoeste do país.

Os ataques fazem parte da contraofensiva "Aurora do Iémen", lançada em 05 de outubro por forças alinhadas com o Governo reconhecido, após avanços significativos dos Huthis ao longo da costa do Mar Vermelho, incluindo a captura de Mocha e de territórios próximos do estratégico estreito de Bab al-Mandeb.

A campanha militar liderada pela Arábia Saudita visa inverter estes avanços e repelir as forças Huthis de posições-chave tanto na costa do Iémen como no interior, apesar de vários revezes das forças pró-governamentais.

Em 15 de novembro, os militares aliados do Governo anunciaram a retirada de posições próximas de Bab al-Mandeb e Dhubab para reforçar as defesas em torno de Aden, afirmando também que manteriam os seus esforços junto de Taiz.

O reacendimento da guerra civil no Iémen deslocou mais de 340 mil pessoas, de acordo com as últimas estimativas do gabinete das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários (OCHA).

O conflito eclodiu em 2014, quando os Huthis lançaram uma ofensiva contra as forças governamentais e tomaram o controlo de grandes áreas do norte do país, incluindo a capital, Sanaa.

Após quatro anos de relativa calma, os confrontos regressaram em julho, abrindo uma nova frente de guerra no Médio Oriente, no seguimento da ofensiva lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Desde então, os Huthis colocaram sob ameaça os navios da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo bruto do mundo, no Mar Vermelho e lançaram vários ataques contra a monarquia do Golfo, incluindo o aeroporto de Riade e várias infraestruturas vitais.