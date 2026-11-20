Arranha-céus mais alto da Arábia Saudita danificado num ataque dos Huthis
Ataques atribuídos aos rebeldes Huthis atingiram esta quinta-feira, 19 de novembro, o arranha-céus mais alto de Riade, na operação mais recente do grupo iemenita aliado do Irão, informaram as autoridades sauditas.
O ataque causou danos materiais em vários pisos e em edifícios vizinhos, indicou a defesa civil da Arábia Saudita. Não foram registados feridos, avançou a agência noticiosa estatal SPA.
A mensagem vem acompanhada de uma foto que mostra o edifício que alberga o fundo soberano saudita com janelas estilhaçadas em vários andares.
Secções inteiras da fachada de vidro da torre foram destruídas, disse uma testemunha no local à agência France Presse (AFP), acrescentando que alguns dos edifícios circundantes eram residenciais.
O arranha-céus é a Torre do Fundo de Investimento Público (PIF), uma construção situada no bairro financeiro da capital, com 385 metros de altura e que foi atingida a cerca de metade dos seus 80 pisos.
Os Huthis afirmaram ter visado o centro financeiro de Riade por duas vezes na quinta-feira: ao amanhecer e, novamente, durante a noite.
Os funcionários do edifício, como a maioria no bairro financeiro, têm trabalhado a partir de casa desde o final de setembro devido aos repetidos ataques dos Huthis contra a Arábia Saudita.
Os Huthis declararam também ter atacado o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, a base aérea de Khamis Mushait, no sul da Arábia Saudita, e a empresa petroquímica SADAF, em Jubail, na Província Oriental do país. Mas as autoridades sauditas não confirmaram estes ataques.
O Ministério do Interior lembra regularmente que é proibido tirar e publicar fotografias de alvos atingidos pelos projéteis.
Com os seus imponentes arranha-céus, lojas de luxo e zonas verdes, o bairro financeiro Rei Abdullah exibe as ambições económicas da Arábia Saudita e o projeto Visão 2030, que visa transformar a poderosa monarquia do Golfo num importante polo turístico, de conferências internacionais e de grandes corporações.
Em 08 de novembro, segundo testemunhas, um ataque dos rebeldes danificou um arranha-céus pertencente à petrolífera Aramco, igualmente no bairro financeiro da capital.
Este é o caso mais recente das hostilidades entre os rebeldes Huthis e a Arábia Saudita, que apoia o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen, em pleno reatamento da guerra civil no país.
A operação contra o arranha-céus de Riade, que os Huthis ainda não reivindicaram, surge no mesmo dia em que os rebeldes indicaram a existência de 15 mortos e 13 feridos em dois ataques aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita na província de Taiz, no sudoeste do país.
Os ataques fazem parte da contraofensiva "Aurora do Iémen", lançada em 05 de outubro por forças alinhadas com o Governo reconhecido, após avanços significativos dos Huthis ao longo da costa do Mar Vermelho, incluindo a captura de Mocha e de territórios próximos do estratégico estreito de Bab al-Mandeb.
A campanha militar liderada pela Arábia Saudita visa inverter estes avanços e repelir as forças Huthis de posições-chave tanto na costa do Iémen como no interior, apesar de vários revezes das forças pró-governamentais.
Em 15 de novembro, os militares aliados do Governo anunciaram a retirada de posições próximas de Bab al-Mandeb e Dhubab para reforçar as defesas em torno de Aden, afirmando também que manteriam os seus esforços junto de Taiz.
O reacendimento da guerra civil no Iémen deslocou mais de 340 mil pessoas, de acordo com as últimas estimativas do gabinete das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários (OCHA).
O conflito eclodiu em 2014, quando os Huthis lançaram uma ofensiva contra as forças governamentais e tomaram o controlo de grandes áreas do norte do país, incluindo a capital, Sanaa.
Após quatro anos de relativa calma, os confrontos regressaram em julho, abrindo uma nova frente de guerra no Médio Oriente, no seguimento da ofensiva lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
Desde então, os Huthis colocaram sob ameaça os navios da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo bruto do mundo, no Mar Vermelho e lançaram vários ataques contra a monarquia do Golfo, incluindo o aeroporto de Riade e várias infraestruturas vitais.