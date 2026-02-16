Marco Rubio, chefe da diplomacia dos EUA, visitou dois líderes europeus pró-russos, Robert Fico e Viktor Orbán (à dir.)
Marco Rubio, chefe da diplomacia dos EUA, visitou dois líderes europeus pró-russos, Robert Fico e Viktor Orbán (à dir.)EPA/ZOLTAN FISCHER/DEP. COMUNICAÇÃO DO PM DA HUNGRIA
Internacional

Após discurso em Munique, Rubio entra na campanha húngara ao mostrar apoio a Orbán

EUA assumem interesse nacional em apoiar recandidatura do líder com tiques autocráticos. Há dois dias, o húngaro declarou a UE como principal ameaça, em contraponto a Putin.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Campanha eleitoral
Hungria
Viktor Orbán
Interferência política
Marco Rubio
Péter Magyar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt