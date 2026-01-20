António Guterres ausente de Fórum de Davos devido a constipação

O secretário-geral da ONU, António Guterres, estará ausente do Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça, devido a uma forte constipação, anunciou esta terça-feira, 20 de janeiro, um porta-voz da organização, em Genebra.“Infelizmente, o secretário-geral teve de cancelar a sua participação na reunião anual do Fórum Económico Mundial em Davos”, que estava marcada para quarta-feira, “porque está com uma forte constipação”, disse Rolando Gomez aos jornalistas em Genebra.Depois de ter estado em Londres, no sábado, Guterres partiu para a Suíça para se reunir com os seus representantes e enviados especiais, que participam na reunião anual.“Esse encontro terminou e ele já está a caminho de Nova Iorque”, explicou Gomez.A ONU já tinha sublinhado na segunda-feira que Guterres não teria um papel específico na crise entre os Estados Unidos e a Europa devido às tentativas da administração Trump de adquirir a Gronelândia.“Esta não é uma situação em que o secretário-geral tenha sido incumbido de desempenhar um papel”, afirmou o porta-voz das Nações Unidas Farhan Haq, numa conferência de imprensa sobre uma eventual mediação do líder português, ressalvando, no entanto, acreditar que António Guterres “é muito claro sobre o que acredita que deva acontecer”.O porta-voz lembrou que “a Carta da ONU consagra a soberania e a integridade territorial dos Estados-membros, e menciona também o direito à autodeterminação”, aspetos que “devem ser preservados”.A questão da Gronelândia e as tensões que está a levantar entre Estados Unidos e Europa é uma das principais discussões esperadas para Davos, sobretudo depois de o Presidente norte-americano ter anunciado que iria impor, a partir de 01 de fevereiro, tarifas aos países que participaram em exercícios militares na Gronelândia.Neste contexto, a União Europeia afirmou que não descarta nenhuma opção, incluindo responder com uma série de tarifas ou invocar o mecanismo anticoerção, que prevê sanções comerciais contra países terceiros que exercem pressão económica para forçar decisões internas dentro do bloco.Donald Trump estará presente no Fórum de Davos, que junta anualmente as elites mundiais da economia e da política e que vai decorrer até sexta-feira naquela estância alpina da Suíça..Europa quer “manter a calma” enquanto discute resposta à “chantagem” de Trump sobre a Gronelândia