Andrej Babis nomeado primeiro-ministro da República Checa

Andrej Babis foi nomeado primeiro-ministro da República Checa, dois meses após o partido que lidera, ANO, ter vencido as eleições parlamentares.Babis, 71 anos, milionário e apoiante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha governado o país entre 2017 e 2021.Esta terça-feira, 9 de dezembro, Andrej Babis foi nomeado oficialmente pelo presidente Petr Pavel.Anteriormente, o chefe de Estado tinha anunciado dar posse a Babis depois do vencedor do líder do partido populista ANO ter garantindo que transferiu as atividades da empresa Agrofert, de que é proprietário, para "uma entidade independente", evitando conflitos de interesses. O presidente checo sublinhou que, desta forma, Babis respeitou os resultados das eleições parlamentares e as negociações que decorreram para a formação de um governo de coligação. Na República Checa, está em vigor legislação que limita a influência dos titulares de cargos políticos sobre as empresas que recebem fundos públicos ou europeus.Babis já enfrentou problemas relacionados com conflitos de interesses durante o anterior mandato (2017-2021) como chefe do Executivo.Nessa altura, transferiu as ações para fundos fiduciários, mas manteve a propriedade exclusiva da empresa.Andrej Babis é a sétima pessoa mais rica da República Checa, um país com 10,9 milhões de habitantes, segundo a revista Forbes..Babis, o magnata que ameaça virar a Chéquia contra a Ucrânia.Partido populista ANO vence legislativas na Chéquia