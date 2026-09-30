Luta entre pilotos obriga a aterragem de emergência de avião que seguia para Israel

Um avião que viajava entre o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Telavive, em Israel, sinalizou uma emergência enquanto sobrevoava a Arábia Saudita na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro, levando as autoridades israelitas a acionar uma operação para interectar a aeronave. O aparelho foi divergido para a Arábia Saudita e pouco depois de ter aterrado foi descartada a hipótese de sequestro.

O avião da Flydubai - no qual seguiriam 180 pessoas - enviou o código 7700, um sinal internacional de emergência. Pouco depois, emitiu novo código, 7500, que significa sequestro ou interferência ilegal.

O aparelho acabou por aterrar no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita. As primeiras informações davam conta de que havia receios de sequestro, uma hipótese que foi depois descartada pelo governo israelita. No entanto, há notícias que dão conta que as autoridades israelitas estão a investigar todas as possibilidades, entre as quais a de este ter sido um ato terrorista ou de se ter tratado de um espisódio de saúde mental.

Isto porque, de acordo com o jornal The Times of Israel, o incidente que levou a aeronave a emitir os alertas foi aparentemente causado por uma luta entre os pilotos a bordo, segundo terão avançado fontes de segurança israelitas.

Este mesmo jornal dá conta de relatos de passageiros a uma televisão israelita que dizem ter-se apercebido de gritos e que um dos pilotos foi esfaqueado e ficou gravemente ferido. O avião terá então começado a mergulhar rapidamente. "Houve momentos em que pensámos que não iríamos sair vivos”, terá dito uma passageira.

O The Times of Israel refere ainda a existência de relatos não confirmados de que um dos pilotos terá tentado abater o avião e que o outro o terá impedido.

O jornal diz ainda que o Channel 12 avança que havia uma segunda equipa de pilotos à paisana no aparelho e que estes terão sido fundamentais para que a aterragem tenha acontecido em segurança. Um alto funcionário israelita terá dito a esta estação de televisão que, se estes pilotos não estivessem a bordo, o incidente poderia ter resultado noutro ataque como o de 11 de Setembro de 2001 ou a Operação Entebbe, uma missão de resgate contraterrorista levada a cabo pelas forças israelitas no aeroporto daquela cidade do Uganda em 1976 após vários dias de sequestro.

A Flydubai garantiu que todos os passageiros do voo aterraram "em segurança" no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.