Darren Jones.
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Aliado de Starmer não vai desafiar Andy Burnham na corrida à liderança do Labour

Darren Jones era um dos nomes falados para impedir a "coroação" do "rei do Norte", mas rejeitou ir em frente.
Susana Salvador
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O braço direito de Keir Starmer, Darren Jones, anunciou que não vai avançar para a corrida à liderança do Partido Trabalhista, levantando um obstáculo à "coroação" de Andy Burnham.

Questionado pela Sky News sobre se ia avançar, Jones disse "não vou", explicando que teve uma conversa com Burnham sobre a sua visão para a política económica do país e ficou descansado, acreditando que ele será o próximo líder do partido e primeiro-ministro britânico.

O antigo secretário das Forças Armadas Al Carns é outro nome de que se fala para poder desafiar o "rei do Norte", como Burnham é conhecido, não tendo ainda afastado essa possibilidade.

Darren Jones.
Jones e Carns, os deputados que podem estragar a “coroação” do “rei do Norte”

O problema pode ser ter os apoios suficientes - 81 deputados trabalhistas.

O próprio Jones foi questionado pela Sky News sobre se tinha esses apoios. "Bem, vejam bem, nunca planeei ou organizei uma campanha pela liderança como alguns dos meus colegas. Estava simplesmente a fazer o meu trabalho como ministro-chefe do primeiro-ministro", disse Jones.

"E Andy Burnham será o próximo primeiro-ministro. E se houvesse uma disputa entre os membros do Partido Trabalhista, ele ganharia. Portanto, a questão para mim é: qual seria o benefício para o país e para o partido de uma disputa pela liderança?"

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