Aliado de Starmer não vai desafiar Andy Burnham na corrida à liderança do Labour

O braço direito de Keir Starmer, Darren Jones, anunciou que não vai avançar para a corrida à liderança do Partido Trabalhista, levantando um obstáculo à "coroação" de Andy Burnham.Questionado pela Sky News sobre se ia avançar, Jones disse "não vou", explicando que teve uma conversa com Burnham sobre a sua visão para a política económica do país e ficou descansado, acreditando que ele será o próximo líder do partido e primeiro-ministro britânico.O antigo secretário das Forças Armadas Al Carns é outro nome de que se fala para poder desafiar o "rei do Norte", como Burnham é conhecido, não tendo ainda afastado essa possibilidade..Jones e Carns, os deputados que podem estragar a “coroação” do “rei do Norte”.O problema pode ser ter os apoios suficientes - 81 deputados trabalhistas.O próprio Jones foi questionado pela Sky News sobre se tinha esses apoios. "Bem, vejam bem, nunca planeei ou organizei uma campanha pela liderança como alguns dos meus colegas. Estava simplesmente a fazer o meu trabalho como ministro-chefe do primeiro-ministro", disse Jones."E Andy Burnham será o próximo primeiro-ministro. E se houvesse uma disputa entre os membros do Partido Trabalhista, ele ganharia. Portanto, a questão para mim é: qual seria o benefício para o país e para o partido de uma disputa pela liderança?"