O gato Larry, que está no n.º 10 de Downing Street desde 2011, está à espera para saber quem vai ser o sétimo primeiro-ministro que vai conhecer.
O gato Larry, que está no n.º 10 de Downing Street desde 2011, está à espera para saber quem vai ser o sétimo primeiro-ministro que vai conhecer.FOTO: EPA/NEIL HALL
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Jones e Carns, os deputados que podem estragar a “coroação” do “rei do Norte”

Andy Burnham é o único que já se lançou na corrida à sucessão de Keir Starmer, mas há trabalhistas preocupados com a ideia de ele chegar ao poder sem enfrentar um rival.
Susana Salvador
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