Aldeia polaca com menos de 150 habitantes passa a ter a maior estátua da Virgem Maria na Europa

É difícil passar despercebida. Com 55,6 metros de altura, a nova estátua da Virgem Maria domina a paisagem de Konotopie, uma pequena aldeia do centro da Polónia com menos de 150 habitantes. O monumento é considerado o maior da Europa dedicado a Nossa Senhora e foi inaugurado no sábado perante centenas de pessoas, numa cerimónia que juntou religião, música tradicional e algumas das figuras mais marcantes da história recente do país, relata a agência Associated Press.

Para se ter uma noção da dimensão do monumento, refira-se que a estátua é mais alta do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que mede cerca de 38 metros incluindo o pedestal. Entre os monumentos dedicados a Maria, figura maternal do Cristianismo, o recorde mundial pertence, no entanto, às Filipinas, onde foi erigida uma estátua de 98 metros, conhecida como a Mãe de Toda a Ásia. A nova construção polaca é, ainda assim, a maior do género no continente europeu.

Lech Walesa na primeira fila

Entre os convidados estava Lech Walesa, antigo presidente polaco e símbolo da resistência anticomunista. Aos 82 anos, o antigo líder do sindicato Solidariedade, que recebeu o Prémio Nobel da Paz pela sua luta contra o regime comunista, ocupou um lugar de destaque na cerimónia.

Walesa, conhecido pela forte ligação à Igreja Católica, interpretou a inauguração como uma espécie de fecho de ciclo. “Este é o fim do meu caminho”, disse à AP. “Comecei com a Virgem Maria e termino com a Virgem Maria.” A presença de Walesa deu à cerimónia um significado que vai além da dimensão religiosa do monumento. Na Polónia, a Igreja Católica desempenhou um papel central na oposição ao comunismo e manteve uma forte influência na vida pública depois da queda do regime, em 1989.