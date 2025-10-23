Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ala Leste da Casa Branca já foi demolida. Trump avança na construção de um salão de baile
Ala Leste da Casa Branca já foi demolida. Trump avança na construção de um salão de baile

Transformada em escombros estrutura de dois andares com salas de estar e escritórios, onde as primeiras-damas e as suas equipas planearam jantares de Estado e promoveram causas.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Toda a Ala Leste da Casa Branca já foi demolida, enquanto se prepara a construção de um salão de baile.

A Ala Leste, uma estrutura de dois andares com salas de estar e escritórios, incluindo o espaço de trabalho para as primeiras-damas e as suas equipas e onde as mesmas planearam jantares de Estado e promoveram causas, foi transformada em escombros.

Trump disse esta quarta-feira que a manutenção da Ala Leste terá "prejudicado um edifício muito, muito caro e bonito" que, segundo ele, os presidentes desejam há anos.

Para realizar a demolição, a Casa Branca insistiu que não precisa da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital.

A Casa Branca disse que apenas necessita da aprovação da comissão para novas construções.

A comissão não aprovou a construção do salão de baile e não ficou claro se a Casa Branca entregou os planos do salão de baile ao organismo, segundo a Associated Press (AP).

Os escritórios da comissão estão encerrados devido à paralisação do governo, que começou no dia 1 de outubro, sendo a razão principal as posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado (câmara alta do Congresso).

O presidente republicano disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a AP.

A ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.

Num jantar na Casa Branca, na quarta-feira, Trump agradeceu aos convidados do jantar, por serem "tão generosos" nas "contribuições" para pagar o salão de baile.

Os convidados e empresários ricos no jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile, que não terá custos para os contribuintes.

A Casa Branca disse que divulgará informações sobre quem contribuiu com dinheiro para construir o salão de baile, mas ainda não o fez.

O projeto foi anunciado no final de julho.

O salão de baile terá a capacidade para 999 pessoas, disse o Presidente dos EUA na semana passada.

A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.

