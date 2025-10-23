Ala Leste da Casa Branca já foi demolida. Trump avança na construção de um salão de baile

Toda a Ala Leste da Casa Branca já foi demolida, enquanto se prepara a construção de um salão de baile.A Ala Leste, uma estrutura de dois andares com salas de estar e escritórios, incluindo o espaço de trabalho para as primeiras-damas e as suas equipas e onde as mesmas planearam jantares de Estado e promoveram causas, foi transformada em escombros.Trump disse esta quarta-feira que a manutenção da Ala Leste terá "prejudicado um edifício muito, muito caro e bonito" que, segundo ele, os presidentes desejam há anos..Há demolições a decorrer na Casa Branca. Trump quer construir o "salão de baile mais bonito do país". Para realizar a demolição, a Casa Branca insistiu que não precisa da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital.A Casa Branca disse que apenas necessita da aprovação da comissão para novas construções.A comissão não aprovou a construção do salão de baile e não ficou claro se a Casa Branca entregou os planos do salão de baile ao organismo, segundo a Associated Press (AP)..Da Sala Oval ao salão de baile: “Bem-vindos à era dourada!” da Casa Branca.Os escritórios da comissão estão encerrados devido à paralisação do governo, que começou no dia 1 de outubro, sendo a razão principal as posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado (câmara alta do Congresso).O presidente republicano disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a AP. A ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.Num jantar na Casa Branca, na quarta-feira, Trump agradeceu aos convidados do jantar, por serem "tão generosos" nas "contribuições" para pagar o salão de baile.Os convidados e empresários ricos no jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile, que não terá custos para os contribuintes. A Casa Branca disse que divulgará informações sobre quem contribuiu com dinheiro para construir o salão de baile, mas ainda não o fez.O projeto foi anunciado no final de julho.O salão de baile terá a capacidade para 999 pessoas, disse o Presidente dos EUA na semana passada.A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.