Ajuda técnica, meios médico-legais e milhares de milhões de dólares. Nepal apela ao apoio da comunidade internacional

As condições meteorológicas, com chuva e nevoeiro, e os receios de que um lago que se formou após a enxurrada possa transbordar e provocar novas inundações levaram à suspensão temporária das operações de resgate no Nepal este sábado, 29 de agosto, onde se corre contra o tempo à procura de cerca de 3000 desaparecidos. A BBC diz que a região fronteiriça entre o Nepal e o Tibete se transformou num “pântano”, o que coincide com as imagens que nos chegam daquela região desde a tragédia de quarta-feira, quando o colapso de um glaciar transformou os leitos de rios e as encostas de montanhas numa torrente de rochas, lama, gelo e detritos, matando quase 700 pessoas dados provisórios.

Três dias após a enxurrada, as autoridades anunciaram que alguns corpos recuperados estavam em decomposição, pelo que seria sepultados após as formalidades legais e a recolha de ADN. “As nossas capacidades sanitárias para preservar estes corpos são limitadas”, reconheceu este sábado Shisir Khanal, o chefe da diplomacia do Nepal, admitindo a necessidade de meios médico-legais, nomeadamente instalações mortuárias que permitam a preservação dos cadáveres, bem como de tecnologias que permitam detetar pessoas com vida ou escavar túneis.

“Neste momento, a urgência continua a ser o socorro e salvar o máximo de vidas possível”, prosseguiu o ministro. “Fizemos um apelo aos amigos que nos possam fornecer ajuda específica”, explicou, referindo que “foram descobertos centenas de corpos e existe o risco de decomposição”.