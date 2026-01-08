Agricultores e cerca de 100 tratores furam barreiras em Paris contra Mercosul

Centenas de agricultores e cerca de 100 tratores furaram esta quinta-feira (8 de janeiro) os bloqueios das autoridades e posicionaram-se junto aos simbólicos Torre Eiffel e Arco do Triunfo, em Paris, contra o acordo da União Europeia (UE) com o Mercosul.A Porte d'Auteuil é outro local de concentração dos trabalhadores rurais, organizados pelos principais sindicatos do setor desde a noite de quarta-feira, que temem a invasão da Europa por produtos concorrenciais e com menor controlo de produção oriundos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (Mercosul).Os manifestantes protestam também face à gestão da crise da dermatose nodular contagiosa (DNC), uma doença viral que afeta principalmente gado bovino e espécies de ruminantes, transmitida por insetos. .Bruxelas compra acordo UE-Mercosul com pagamentos a agricultores. Além da capital francesa, os agricultores realizaram ainda ações noutras zonas do país, por exemplo nos arredores de Bordéus (sudoeste), com um bloqueio, desde quarta-feira, a um depósito de combustíveis em Bassens.Os líderes da Coordenação Rural, assim como os da Federação Nacional dos Sindicatos de Produtores Agrícolas (FNSEA), entre outras organizações, reuniram-se na segunda e na terça-feira com o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, que, juntamente com todo o governo, tentou conter os protestos, cuja preparação vinha em crescendo.Quarta-feira, houve ordem da direção da polícia francesa para proibir o acesso de tratores a certas áreas sensíveis de Paris, incluindo o Palácio do Eliseu, à residência oficial do primeiro-ministro de Matignon, ao Parlamento, ministérios da Agricultura e da Transição Ecológica e o mercado de Rungis, entre outros.Em dezembro, especialmente no período que antecedeu o Natal, houve bloqueios de autoestradas e estradas, no sul de França, devido ao plano de contingência para combate à DNC, pois diversos sindicatos rejeitam o protocolo decidido pelo governo que obriga ao abate de todos os animais de uma exploração pecuária quando é detetado um caso daquela doença.Em 18 de dezembro, em plena reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, um protesto semelhante, mas mais numeroso, com mais de 5.000 agricultores e cerca de 500 tratores, levou ao adiamento da assinatura do acordo UE-Mercosul.A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, cancelou a viagem e formalização do entendimento, previstas para daí a dois dias, em Iguaçu.Entretanto, foi agendada cerimónia semelhante para a próxima segunda-feira, uma vez que representantes da mais renitente Itália, assim como de França e Polónia, terão baixado as suas reservas iniciais sobre o acordo..Bruxelas espera assinatura de acordo UE-Mercosul em breve\n\n.P&R. Negociação entre UE e Mercosul começou há 26 anos e espera-se que esteja perto do fim