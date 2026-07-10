Agente de Nova Jérsia acusado pela morte de dois cães-polícias. Ficaram sete horas dentro de um carro ao calor

Um agente da polícia de Nova Jérsia foi acusado pela morte de dois cães-polícia, depois de os deixar, durante sete horas, fechados no interior de um carro, num dia de temperaturas elevadas. O caso aconteceu a 29 de maio.De acordo com os procuradores, a investigação permitiu apurar que o agente da unidade canina do condado de Salem deixou os dois K-9, cães-polícia, num carro desligado, sem ventilação adequada, num dia em que as temperaturas chegaram aos 27°C. Estiveram sete horas fechados dentro da viatura da polícia, entre as 08h30 e as 15h30. Henderson foi "formalmente acusado em relação às mortes dos seus parceiros caninos", informou o gabinete do xerife. Foi indiciado por crueldade animal, negligência em garantir cuidados a um animal vivo e por restringir ilegalmente um animal sob condições perigosas, segundo a BBC. A necrópsia veterinária revelou que os cães morreram de hipertermia, de acordo com a NBC, indicando que foi o agente da polícia quem os encontrou mortos no carro. Henderson levou depois Rip, um pastor-belga-malinois de quatro anos, e Boomer, um springer spaniel de seis anos, ao hospital veterinário.Terá sido nessa altura que o gabinete do Xerife do Condado de Salem notificou o Ministério Público, dando início a uma investigação. Os procuradores referem que as janelas da viatura, onde os dois cães foram deixados, estavam fechadas, que o carro estava desligado e que não foi acionado nenhum sistema de alerta. É ainda indicado que Henderson não colocou os animais em canis internos, que estavam "imediatamente disponíveis". "O Gabinete do Xerife do Condado de Salem continua profundamente triste com a trágica perda dos nossos parceiros caninos", lê-se na mensagem divulgada nas redes sociais, referindo-se a Rip, que foi treinado para detetar narcóticos, e a Boomer, um especialista em detetar engenhos explosivos.Foram "cães excecionais", que "dedicaram as suas vidas a servir e proteger os residentes do Condado de Salem", destaca o gabinete do Xerife. "Rip e Boomer foram exemplos dos mais elevados padrões de serviço, lealdade e dedicação. As suas contribuições para a segurança pública e o seu empenho no cumprimento do dever não serão esquecidos", lê-se ainda na mensagem..O agente da polícia, que, segundo a CBS se encontra suspenso de funções, sem vencimento, tem audiência marcada no tribunal para o próximo dia 30 de julho.