Aeroportos na Europa suspendem operações devido à queda de neve

Diariamente, têm sido cancelados centenas de voos devido à queda de neve. O aeroporto de Viena, por exemplo, suspendeu temporariamente as suas operações devido ao gelo que cobre as pistas.
Vários aeroportos na Europa suspenderam ou condicionaram as operações devido ao gelo e à queda de neve nesta terça-feira, 13 de janeiro.

As condições meteorológicas adversas afetaram os aeroportos em Budapeste, na Hungria, em Bratislava, na Eslováquia, em Viena, na Áustria, e em Praga, na Chéquia, noticia a imprensa internacional.

O aeroporto de Viena, por exemplo, suspendeu temporariamente as suas operações devido ao gelo que cobre as pistas e as áreas circundantes, após a queda de neve das últimas horas.

Em toda a área operacional, incluindo as pistas, plataformas e vias de serviço adjacentes, formou-se “uma espessa camada de gelo que, imediatamente após os trabalhos de descongelamento, volta a congelar”, explicou o porta-voz do aeroporto, Peter Kleemann, à agência de notícias APA.

Os serviços do aeroporto estão a trabalhar desde a madrugada de hoje para restabelecer o tráfego aéreo o mais rapidamente possível.

O encerramento temporário obrigou a desviar voos para outros aeroportos, como os de Munique, Frankfurt, Colónia e Veneza e registaram-se atrasos nas partidas.

O aeroporto recomenda aos viajantes que consultem as suas companhias aéreas sobre o estado dos seus voos e, em caso de cancelamento, que não se desloquem às instalações para evitar problemas.

As geadas também causaram problemas no transporte rodoviário na zona e as ligações ferroviárias de Viena para o aeroporto foram suspensas.

Chuva gelada condiciona operações no aeroporto de Praga

Já o aeroporto internacional de Praga anunciou, também esta terça-feira, que limitou as suas operações, principalmente nas chegadas, devido à forte chuva gelada, o que causará atrasos nos voos durante todo o dia.

"Devido à forte chuva gelada, as chegadas estão a ser limitadas para garantir o degelo da pista principal, das área circundantes e dos postos de estacionamento das aeronaves", declarou à emissora pública CT24 a porta-voz do aeroporto, Denisa Hejtmánková.

Mais de 15 chegadas estão atrasadas ou foram canceladas em Praga até às 08:22 GMT (hora de Lisboa) devido às condições meteorológicas, de acordo com o ‘site’ do aeroporto.

O gelo causou problemas nas estradas e vias férreas em todo o país, com acidentes de trânsito e estragos nos pavimentos.

A formação de gelo nas catenárias paralisou os comboios na zona de Praga e também limitou o tráfego ferroviário em Ústí nad Labem e Děčín, no norte do país.

Na capital, as condições de gelo complicaram o tráfego matinal nos transportes públicos, especialmente nos arredores da cidade.

Diariamente, têm sido cancelados centenas de voos em vários aeroportos da Europa devido à queda de neve.

