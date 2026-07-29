Adolescente salva rapaz de ondas da Califónia e torna-se herói. Trump quer levá-lo à Casa Branca

Um nadador-salvador de apenas 16 anos protagonizou um salvamento heróico numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos. O adolescente conseguiu enfrentar a fúria do mar e retirar da água um rapaz de 10 anos, que ficou em apuros. Agora, o presidente dos Estados Unidos quer levá-lo à Casa Branca e distingui-lo pela sua bravura.“Vamos levar este jovem heróico e a sua família à Casa Branca, talvez com o rapaz que salvou, para lhe conceder uma Alta Honra Civil. Muito corajoso, ele merece!”, escreveu Trump nas redes sociais.O salvamento aconteceu na tarde de sábado, 25 de julho. Segundo Scott Vander Dussen, o autor do vídeo que regista esse momento e que se tornou viral, o mar ficou violento repentinamente. "As ondas, não diria que estavam tranquilas, mas estavam como seria de esperar, com uma cadência e intensidade normais”, disse à KNTV-TV. "Depois tudo mudou num instante. Apanhou muita gente de surpresa. Infelizmente, este jovem foi dominado e arrastado numa questão de segundos. Ainda bem que acabou assim”, acrescentou, citado pela Associated Press.No vídeo, vê-se o nadador-salvador a correr para a água ao ver o rapaz em dificuldades. O adolescente segura-se firmemente, enquanto luta contra a fúria das ondas. Várias pessoas tentam auxiliá-lo mas a força do mar torna o resgate difícil. Finalmente, ao fim de vários minutos sufocantes, o nadador-salvador consegue retirar a criança da água em segurança. ."Alguns segundos, alguns graus, alguns metros de distância, e esta seria uma história muito diferente, com um final muito diferente", escreve no X o autor do vídeo, chamando a atenção para a falta de apoio dos nadadores-salvadores. "Um bombeiro, um polícia ou um paramédico que assiste uma ocorrência que termina em morte tem acesso a aconselhamento, apoio de colegas e sessões de debriefing de incidentes críticos. Isto existe porque decidimos, enquanto país, que as pessoas que enviamos para os piores momentos da vida de outras pessoas não devem ter de lidar com esses momentos sozinhas. Os nadadores-salvadores em águas abertas, na maioria dos locais, não têm nada disto, porque não são classificados como socorristas", repara.Segundo o Departamento de Parques Estaduais da Califórnia, responsável pelos nadadores-salvadores da praia Seabright, em Santa Cruz, o rapaz não sofreu ferimentos graves e, após avaliação médica, foi entregue aos pais.“Os nossos nadadores-salvadores do Parque Estadual arriscam corajosamente as suas próprias vidas todos os dias para manter os nossos visitantes em segurança. A sua dedicação nunca passa despercebida e são verdadeiros heróis para as suas comunidades locais, para os californianos e para a nação”, disse o departamento.Durante todo o fim de semana, os nadadores-salvadores de Santa Cruz resgataram 34 pessoas.O nadador-salvador foi entretanto identificado pela Fox News como Ryder Williams. Perante as sugestões para a criação de uma campanha no GoFundMe, a mãe do adolescente mostrou-se "impressionada com o amor, a bondade, a gratidão e o respeito que estão a demonstrar", mas pediu para que o apoio seja dirigido para o programa de juniores do Departamento de Parques Estaduais da Califórnia. "Ele estava apenas a fazer o trabalho que adora", disse.